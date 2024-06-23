غزة: شهداء في محرقة منازل جديدة… ورفح محاصرة بالدبابات والمسيّرات

غزة-«القدس العربي»: لم يتوقف القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من غزة، لا سيما على المنازل، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما تشهد رفح حصاراً بالدبابات والمسيرات ونسف بيوت.

وسقط 10 شهداء وعدد من المصابين في قصف استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول إن “طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في الحي، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة العشرات”.

وأضافت أن “طائرات استهدفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين”.

كما استشهد طفلان في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة طبازة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وسقط أيضا ثلاثة شهداء وعدة إصابات جراء استهداف منزل مأهول بالسكان في محيط مفترق ضبيط وسط مدينة غزة، يعود لعائلة جعرور.

وسقط ثلاثة مواطنين في استهداف منزل آخر لعائلة مأهول بالسكان، ويقع في شارع يافا في حي التفاح.

في الموازاة، استشهد 8 فلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مقر كلية التدريب المهني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية لـ “الأناضول”، بوصول 8 شهداء وعدد من الجرحى إلى المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمقر كلية التدريب المهني التابع لـ”الأونروا”.

وفي رفح، تقدمت دبابات جيش الاحتلال إلى أطراف منطقة المواصي التي تضم خيام النازحين شمال غربي رفح.

وقالت مصادر إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين من حركة “حماس”.

وتحاصر الدبابات والطائرات المسيرة (كواد كابتر) رفح من كل المحاور، بينما جثامين الشهداء ملقاة على الطرقات في عدة أماكن، خاصة منطقة تل السلطان ومنطقة عريبة، شمال المدينة. ويتزامن ذلك، مع نسف مربعات سكنية جديدة في الحي السعودي غربي مدينة رفح.

ووثقت صور التقطتها الأقمار الصناعية لوسط وغرب رفح، في الأول من يونيو/ حزيران، اختفاء آلاف الخيام للنازحين في الأسابيع الأخيرة، إذ تظهر الصور التي التقطت لغرب رفح، المناطق وقد أصبحت مهجورة بعدما كانت مأهولة بالسكان. كما تبين الصور مساحات كبيرة خالية من الخيام في منطقة تل السلطان، حيث يقع مخيم ضخم للاجئين.