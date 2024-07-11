سياسة | عربي | فلسطين

غزة.. شهداء وجرحى باستهداف إسرائيلي تجمعا لفلسطينيين بخان يونس- (فيديو)

11 - يوليو - 2024

حجم الخط
1

غزة: استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين، مساء الخميس، جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية تجمعا لمواطنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت تجمعا للمواطنين بمحيط دوار أبو حميد، وسط مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين (لم يذكر عددهم).
وأضاف الشهود أن الشهداء والجرحى تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول هدهد سليمان:
    يوليو 11, 2024 الساعة 11:18 م

    ابكوا ياعرب على جبتكم. وعلى خيبتكم.
    هدا في حارتنا والله اعلم مين .
    اللهم انتقم من كل ظالم ومتخاذل.

    رد

أخبار ذات صلة

غوتيريش في اجتماع وزاري لمجلس الأمن حول فلسطين: نحن أبعد ما نكون عن حل الدولتين
منذ 32 دقيقة
أمنستي: “العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة” تجري في قطاع غزة
منذ 17 ساعة
19 شهيدا على الأقل في غارات منذ الفجر في قطاع غزة- (فيديو)
28 - أبريل - 2025
مظاهرة في ستوكهولم تندد بالإبادة والتهجير في غزة- (فيديو)
26 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية