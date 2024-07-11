غزة.. شهداء وجرحى باستهداف إسرائيلي تجمعا لفلسطينيين بخان يونس- (فيديو)

غزة: استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين، مساء الخميس، جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية تجمعا لمواطنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت تجمعا للمواطنين بمحيط دوار أبو حميد، وسط مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين (لم يذكر عددهم).

وأضاف الشهود أن الشهداء والجرحى تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

🔴 مؤثر ..

شاب فلـ.ـسطيني يوثق اللحظات الأولى عقب استهـ.ـداف الاحـ.ـتلال منزل عائلته قرب دوار أبو مازن بمدينة غـ.ـزة. pic.twitter.com/zKVU4YF3Ue — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 11, 2024

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)