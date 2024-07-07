غزة.. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية ونسف مبان سكنية في الشجاعية- (فيديوهات)

آثار القصف الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تديرها الأونروا في النصيرات

غزة: استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية مكثفة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، فيما شهد حي الشجاعية شرقي مدينة غزة نسفا لمبان سكنية.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، بوصول 8 شهداء فلسطينيين، جراء استهداف منزل لعائلة سحويل بمحيط مفترق أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، و6 شهداء آخرين جراء غارة إسرائيلية في شارع 8 بحي الصبرة جنوبي المدينة.

انتشال جثامين 3 شهداء حتى اللحظه من قصف عائلة سحويل في حي الشيخ رضوان بمدينة #غزة pic.twitter.com/Mh11qGwywj — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) July 6, 2024

وأضافت المصادر أن ثلاثة شهداء وعددا من الجرحى وصلوا المستشفى، جراء استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو حصيرة في منطقة الميناء غربي مدينة غزة، كما وصل عدد من الجرحى جراء قصف شقق سكنية لعائلتي البطش وحنونة في حيي التفاح (شرق) والزيتون (جنوب شرق).

مشاهد صعبة من قصف عائلة سحويل في حي الشيخ رضوان pic.twitter.com/4sejuDqok3 — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) July 6, 2024

وتسمع الاشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر في أحياء الشجاعية والزيتون وجنوب تل الهوا، إلى جانب أصوات انفجارات ناجمة عن عمليات القصف ونسف المباني السكنية في حي الشجاعية.

حتى اللحظة : شهيدان و15 مصابا في غارة إسرائيلية على بيت عائلة سحويل بحي الشيخ رضوان غرب غزة

الشهداء هم :

ايه سحويل

ابراهيم سحويل pic.twitter.com/9aXLd2rpfZ — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) July 6, 2024

وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية مفاجئة على حي الشجاعية، توغلت فيها آلياته داخل الحي، حيث ما زالت هذه العملية مستمرة وتترافق مع قصف جوي ومدفعي مكثف.

وسبق أن قال جيش الاحتلال آنذاك في بيان، إن هذه العملية تهدف لـ”تفكيك البنية التحتية لحركة حماس، التي لا تزال نشطة هناك”، على حد تعبيره.

في المقابل، تقول فصائل فلسطينية مسلحة إنها تنفذ عمليات ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في الشجاعية، ما يسفر عن تدمير آلياتها ومقتل وإصابة عناصر منها.

شهداء وسط القطاع

وفي المحافظة الوسطى، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جوادة في منطقة الزوايدة، وفق مصادر طبية.

📹 فيديو صفا| تشييع عائلة جوادة بعد استهدافها بالزوايدة ليلة أمس pic.twitter.com/ZcKHd6P24C — وكالة صفا (@SafaPs) July 7, 2024

كما أصيب 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة راضي بمخيم النصيرات، وفق المصدر ذاته.

وذكر شهود عيان، أن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومروحياته أطلقت نيرانها الثقيلة شرق دير البلح وسط قطاع غزة وشمال مخيم النصيرات، كما أطلقت قذائف مدفعية في محيط أبراج الأسرى شمال النصيرات.

وفي مدينة رفح أقصى الجنوب، أفادت مصادر طبية، بانتشال جثامين ثلاثة شهداء من المعتقلين الفلسطينيين من معبر كرم أبو سالم وهم مكبلو الأيدي، بعد استهدافهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية شرق رفح بعد الإفراج عنهم مباشرة.

وأكد أحد الناجين من الذين أٌطلق سراحهم (رفض الإفصاح عن هويته)، أن “الجيش الإسرائيلي أطلق سراح نحو 15 فلسطينيا من عمال تأمين شاحنات المساعدات، كان قد اعتقلهم قبل 4 أيام أثناء تواجدهم في منطقة مطار غزة شرق رفح، خلال انتظارهم لوصول الشاحنات”.

وأضاف المعتقل المُحرر: “بمجرد وصولنا إلى الطريق المعبد في مدينة رفح، ألقى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قذيفة تجاهنا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 7 أفراد، وفرار باقي العمال من المكان”.

أما في خان يونس جنوبي قطاع غزة، أصيب 3 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي لمبنيي البريد والداخلية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة بدعم أمريكي، على غزة، أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)