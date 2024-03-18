شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية على منزل في جباليا- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: استشهد عدد من الفلسطينيين، الإثنين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة البنا في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشار شهود إلى أن الطواقم الطبية وأفراد الدفاع المدني يقومون بانتشال الجثامين والجرحى من المنزل ومحيطه، وبنقلهم إلى مستشفيات الشمال.

وذكروا أن القصف أسفر عن تدمير المنزل بالكامل، وتسبب في دمار واسع للمنازل وممتلكات المواطنين.

#صور| مراسل شهاب: شهداء وإصابات، بينهم أطفال في القصف الصهيوني الذي استهدف منزلًا لعائلة “البنا” في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة pic.twitter.com/WgWzxiGsLu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 18, 2024

وفي وقت سابق الإثنين، استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا ومنزلا في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مسجد “الصابرين” ومنزل عائلة “بكر” بالقرب من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأشار الشهود إلى أن الشهداء والجرحى ما زالوا في الشوارع “نظرًا لعدم قدرة الفرق الطبية على نقلهم إلى المستشفيات بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لأي شخص يتحرك”.

وأوضحوا أن طائرات “الكواد كابتر” تحلق بشكل كبير فوق شوارع ومناطق محيط مستشفى الشفاء، وتطلق النار تجاه كل جسم متحرك.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال تعتلي أماكن مرتفعة وتطلق النيران بشكل مكثف على منازل المواطنين.

وفي وقت سابق الإثنين، اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي وبدء عملية عسكرية فيه، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

(وكالات)