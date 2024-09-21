مجزرة إسرائيلية جديدة.. 22 شهيدا معظمهم أطفال ونساء بقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين بغزة- (صور وفيديو)

غزة: استشهد 22 فلسطينيا وأصيب أكثر من 30 معظمهم أطفال ونساء، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن من بين الشهداء “13 طفلا وست نساء” إحداهن حامل.

وأكد بصل سقوط “أكثر من 30 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء… بقصف صاروخي إسرائيلي على مدرسة الزيتون ج”، موضحا أن المدرسة تؤوي آلاف النازحين من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

⭕️اللحظات الأولى لمجزرة مدرسة #الزيتون في غزة التي ارتكبها جيش الاحتلال إثر قصف للنازحين. pic.twitter.com/gPLJczpYx0 — المؤسسة الفلسطينية للإعلام – فيميد (@FimedAr) September 21, 2024

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر محلية قولها إن قصف الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ومدرسة الفلاح بالحي ذاته، مشيرين إلى أنه جرى نقل الإصابات الى المستشفى المعمداني.

ووفق المصادر، أصيب ثمانية مواطنين جراء قصف الكلية الجامعية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

#شاهد| مشهدٌ قاسٍ عقب ارتكاب الاحتلال مجزرةً مروعة في مدرسة الزّيتون، وقتله الأم “إيمان ماضي” وإعدام جنينها في أحشائها، وقتل 21 مواطنًا وإصابة آخرين pic.twitter.com/hxDVL36iri — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 21, 2024

من جهتها، قالت حركة حماس، السبت، إن قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، واستهداف مخازن لوزارة الصحة بقطاع غزة، يشكلان “جريمة حرب بغطاء عسكري وسياسي تقدمه الإدارة الأمريكية”.

وأضافت في بيان: “يرتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية عددا من المجازر، منها قصف على مدرسة الزيتون الابتدائية بمدينة غزة، أدى لاستشهاد 22 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا و6 نساء”.

وتابعت: “كذلك تكثيف استهداف الأحياء السكنية وخيام النازحين، والقصف على مخازن لوزارة الصحة جنوب القطاع، ما خلّف 5 شهداء من العاملين بالوزارة”.

وأشارت إلى أن “هذه الجرائم غير المسبوقة في التاريخ الحديث تشكّل انتهاكاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وإصرارا على استمرار الإبادة الجماعية الوحشية في قطاع غزة، وذلك بغطاء عسكري وسياسي تقدمه الإدارة الأمريكية”.

وأكدت أن “ذلك يضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بكافة مؤسساتها، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني، لمواجهة تغوُّل الاحتلال الصهيوني، ووقف جرائمه، ومحاسبة قادته الإرهابيين”.

ودعت حماس الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى “الوحدة، وتصعيد المواجهة مع هذا العدو المجرم على كافة الصعد وبشتى الوسائل، والعمل لكسر العدوان وإنهاء هذا المشروع الاستيطاني الفاشي”.

جيش الاحتلال يقر

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بقصف المدرسة بمدينة غزة بزعم “استخدامها من حركة حماس مجمع قيادة وسيطرة”.

وزعم: “قامت طائرات سلاح الجو باستهداف مخربي منظمة حماس كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة في منطقة استخدمت سابقا مدرسة الفلاح في مدينة غزة”.

وزعم جيش الاحتلال في بيان على حسابه بمنصة إكس، أن عناصر “حماس استخدموا المدرسة لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش وإسرائيل”.

ولم تصدر حماس تعليقا فوريا على مزاعم جيش الاحتلال، لكنها نفت في أحداث سابقة مشابهة استخدامها المدارس أو مراكز الإيواء أو مخيمات النازحين مراكز عمل لعناصرها.

(وكالات)