غزة.. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات

غزة: استشهد، مساء الأحد، 3 فلسطينيين وأصيب آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ضمن حرب متواصلة منذ أكثر من 6 أشهر.

ونقل عن مصدر طبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن “3 شهداء وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى العودة (شمال)؛ جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة العربي شمال غربي مخيم النصيرات”.

وأضاف أن القصف المتواصل على المخيم (حتى الساعة 21:00 ت.غ) استهدف مسجد حسن البنا، في المخيم الجديد، شمال غربي النصيرات؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وللمرة الثانية، قصفت مدفعيات جيش الاحتلال مئذنة مسجد القسام المدمر في المخيم، دون أن يُبلغ عن إصابات.

وأفاد أيضا بأن مقاتلات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين ارتجاجيين في منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات، ما تسبب في حفر عميقة.

ومنذ الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا شرسا على مخيم النصيرات.

وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)