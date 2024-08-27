غزة: شهداء وجرحى في قصف منازل ومناطق لجأ إليها نازحون

غزة – «القدس العربي»: سقط شهداء جدد في غزة، أمس الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل ومناطق نزوح.

واستشهد خمسة في قصف استهدف منزلاً لعائلة زيادة وحمدان في منطقة مخيم خان يونس. وحتى ظهر أمس الثلاثاء، نقل 12 شهيدا إلى مستشفى ناصر الطبي في المدينة، جراء غارات جوية إسرائيلية على مناطق عدة في المدينة.

وكان عدد من النازحين استشهدوا في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق النزوح، علاوة على عشرات الشهداء الذين سقطوا في الهجمات على مناطق التوغل البري.وبشكل يومي يزداد عدد النازحين الذين يفرون من مناطق العمليات البرية ومحيطها، هربا من القصف الإسرائيلي، وباتت المناطق الغربية لمدينة خان يونس ممتلئة بالكامل.

واضطر النازحون لإقامة خيامهم في اللسان البحري لمرفأ المدينة الصغير، غير مكترثين بوصول مياه البحر إلى خيامهم، وذلك بعد أن امتلأ شاطئ المدينة كما شواطئ وسط القطاع بالكامل بخيام النازحين، الذين فروا إليها قبل إنذارات الاخلاء الأخيرة من مدينة رفح ومناطق أخرى شمال قطاع غزة، ومن المناطق الحدودية لوسط القطاع.

وفي وسط القطاع، استشهد أربعة مواطنين من عائلة بشير جراء استهداف محيط مدرسة “المزرعة” جنوب شرقي دير البلح.

كما استشهد رجل ونجله جراء قصف استهداف منزلهما في مخيم البريج، وفي هجوم آخر استشهدت مواطنة وسقط عدد من المصابين شرق دير البلح.

وفي مجزرة دامية استشهد سبعة مواطنين بينهم أطفال ونساء، عندما استهدفت الطائرات الحربية شقة سكنية في مخيم المغازي ليل الإثنين.

وفي مدينة غزة، أبقت قوات الاحتلال على توغلها البري على الحدود الشرقية لحي الزيتون، وذلك على وقع مجازر دامية في المدينة.

واستشهد شاب جراء قصف نفذه جيش الاحتلال استهدف إحدى المناطق الشرقية لحي الزيتون. وفي حادثة أخرى استشهد شابان من عائلة الدحدوح، جراء استهدافهما بقصف إسرائيلي على الحي نفسه.

فرار محتجز من غزة والاحتلال يدّعي تحريره

تناقضت روايات إسرائيلية عن ملابسات استعادة محتجز إسرائيلي من قطاع غزة، أمس الثلاثاء، كانت حركة “حماس” أسرته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقدم إعلام إسرائيلي رواية مفادها أن القاضي استطاع الفرار من خاطفيه، قبل أن ينقذه الجيش، وهو ما يناقض الرواية الرسمية.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “استطاع فرحان القاضي الفرار من خاطفيه داخل نفق في غزة، قبل أن تنقذه قوات الجيش”. كما قال مسؤولون إسرائيليون كبار لـصحيفة “نيويورك تايمز”: “قواتنا عثرت على المختطف فرحان القاضي بـ”الصدفة” أثناء تمشيط نفق جنوبي قطاع غزة”.

بريطانيا: لوبي إسرائيل موّل 15 نائباً جديداً… وبعضهم زارها خلال الحرب على غزة

أظهرت بيانات حصول 15عضواً جديداً في البرلمان البريطاني على تمويل من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل قبل انتخابهم للبرلمان، وفق تقرير نشره موقع دي كلاسيفايد البريطاني، أمس الثلاثاء.

وقد تم تقديم التبرعات من قبل مجموعات أصدقاء إسرائيل المرتبطة بحزبي العمال والمحافظين، والتي تهدف إلى تعزيز مصالح إسرائيل في بريطانيا ولكنها لا تكشف عن مصادر تمويلها.

وحسب التقرير، فقد نظمت مجموعات أصدقاء إسرائيل رحلات إلى تل أبيب بمشاركة 12 مرشحاً من حزب العمال وثلاثة مرشحين من حزب المحافظين في العام الذي سبق الانتخابات العامة في بريطانيا.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الرحلات أكثر من 30 ألف جنيه إسترليني (حوالي 40 ألف دولار)، وجرى البعض منها في خضم حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، ووصفت بأنها مهام “تضامنية”، حسب سجلات برلمانية صدرت هذا الشهر.

ونقل موقع دي كلاسيفايد عن أندرو فينشتاين، خبير تجارة الأسلحة الذي ترشح كمرشح مستقل ضد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قوله: “من المقلق للغاية أن تحاول مجموعات أصدقاء إسرائيل رعاية السياسيين في بريطانيا حتى قبل انتخابهم” .

وكان موقع دي كلاسيفايد كشف في وقت سابق أن واحداً من كل أربعة نواب بريطانيين في البرلمان الماضي تلقى تمويلاً من جماعات ضغط أو أفراد مؤيدين لإسرائيل.