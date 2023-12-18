غزة: عدد الشهداء تجاوز الـ 19ألفا … ومحتجزون إسرائيليون لحكومتهم: «لا تتركونا نشيخ»

لندن – «القدس العربي» – وكالات: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19 ألفا و453، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت واصلت فيه كتائب القسام عملياتها ضد الاحتلال، ونشرت كذلك فيديو لـ3 رهائن تحتجزهم.

وقال متحدث وزارة الصحة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي: «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19.453 شهيدا، و52.286 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي».

وأكد أنه «خلال الساعات الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة، وصولا إلى قصف مجمع ناصر الطبي (جنوب)، واستشهاد الطفلة دنيا أبو محسن وهي على سرير العلاج».

وارتفع عدد شهداء مجزرة جباليا التي نفذها الاحتلال أول أمس إلى 150 شهيدا، كما استشهد أمس عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف جوي استهدف مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء، فيما قصفت الدبابات الإسرائيلية بوابة المستشفى وساحته بعدد من القذائف.

وذكر الشهود أن القصف تسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المستشفى خلال الأسابيع الماضية من المناطق الشرقية لمدينة غزة بعد أن توغلت الدبابات الإسرائيلية في أجزاء منها.

وقال القدرة إن «ما يقوم به الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمراكز الطبية جزء من سياسته لتصفية القطاع الصحي في غزة وإسقاط المنظومة الصحية».

وأضاف أن «القصف الإسرائيلي للشفاء تركز على ساحة المستشفى ومبنى الجراحات التخصصي ما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى».

«القسّام» أوقعت قتلى وجرحى في استهداف جنود وآليات عسكرية للاحتلال

وأشار إلى أن المستشفى يؤوي آلاف النازحين الذين خرجوا من منازلهم مجربين من المناطق الشرقية والشمالية للقطاع.

وكانت القوات الإسرائيلية فرضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حصارا مطبقا واستهدافا مباشرا لمستشفى «الشفاء» ما أدى إلى «مجازر» بحق المرضى وجرحى الحرب والطواقم الطبية والنازحين.

كما اقتحمت الدبابات الإسرائيلية المستشفى وقصفت عددا من مبانيه، ونفذت الجرافات العسكرية عمليات تجريف واسعة في باحاته ودمرت مولدات الكهرباء والأجهزة الطبية الأساسية في المستشفى، وفق بيانات سابقة لوزارة الصحة في غزة.

كذلك أعلنت وزارة الصحة عن تعرض «مجمع ناصر الطبي» في مدينة خان يونس جنوب القطاع، لقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية، أسفر عن استشهاد طفلة.

وقالت في بيان مقتضب عبر «تليغرام» إن الطفلة دنيا أبو محسن (13 عاما) «استشهدت عقب استهداف مبنى الولادة في المجمع الطبي».

وبالتزامن واصلت كتائب القسام عملياتها ضد الاحتلال في غزة، كما نشرت رسالة لمحتجزين إسرائيليين لديها موجهة إلى حكومة بنيامين نتنياهو طالبوها فيها بالعمل على الإفراج عنهم.

وأوضحت الكتائب أنها أوقعت قتلى وجرحى في استهداف جنود وآليات عسكرية إسرائيلية شمال قطاع غزة وجنوبه.

وقالت في بيانات متوالية عبر منصة «تليغرام»، إن مقاتليها تمكنوا من «استهداف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ «كورنيت» مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا (شمال القطاع)».

وأضافت أنها دمرت «دبابة ميركفاه إسرائيلية بقذيفة تاندوم شرق بيت لاهيا».

وأوضحت أن مقاتليها «تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خان يونس (جنوب القطاع) وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح».

كما أنهم «تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في بيت لاهيا ومن ثم استهدافها بقذيفة TBG والاشتباك معها من نقطة صفر والإجهاز على جميع أفراد القوة».

وذكرت «القسام» أنها «دمرت ناقلة جند صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفتي الياسين 105 في بيت لاهيا وفجرت عددًا من العبوات المضادة للأفراد في جنود الاحتلال (الإسرائيلي) الذين حاولوا إنقاذ الجرحى». كما نشرت رسالة لمحتجزين إسرائيليين لديها موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية طالبوها فيها بالعمل على الإفراج عنهم.

وحمل مقطع الفيديو عنوان «لا تتركونا نشيخ» باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنكليزية.

وظهر في مقطع الفيديو ثلاثة محتجزين إسرائيليين من الرجال كبار السن.

وتحدث في الفيديو محتجز قال إنه يدعى «حاييم بري» وعمره (79 عاماً) وكان يقطن في مستوطنة نير عوز في منطقة غلاف غزة عندما احتجزه عناصر «القسام».

وأضاف: «أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن كلهم أصحاب أمراض مزمنة ويعانون من ظروف قاسية جدا».

وتابع: «نحن جيل بنى الدولة. نحن شاركنا في بناء الجيش وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟».

وقال: «يجب عليك (في إشارة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) أن تفرج عنا بكل ثمن. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهداف سلاح الجو».

وأكمل حديثه: «أفرج عنا بدون أي شرط. لا تتركونا نشيخ».

واعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، أن ما بثته حماس بشأن المختطفين هو «شريط إرهابي»، على حد زعمه.

وقال: نعمل كل شيء لإعادة المختطفين الذين ظهروا في فيديو حماس الأخير، وقلوبنا مع عائلاتهم».

وزاد: «نواصل الحرب البرية في غزة ومصممون على إعادة المختطفين من غزة.»