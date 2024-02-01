غزة: عدد الشهداء تجاوز الـ27 ألفا …. ودمار هائل في أحياء انسحب منها الاحتلال

غزة – «القدس العربي»: أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى «27 ألفا و19 شهيدا فلسطينيا و66 ألفا و139 مصابا» منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما كشف انسحاب الجيش الإسرائيلي، من مناطق سكنية في الضواحي الشمالية الغربية لمحافظتي غزة وشمال القطاع عن حجم الدمار المفزع الذي وقع بفعل القصف والتدمير المتعمد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة قدّمت فيه آخر الإحصائيات في «اليوم 118 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة».

وقالت: «في اليوم 118 للحرب ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27019 شهيدا و66139 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».

وبيّنت أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا و190 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية».

وتابعت: «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

15 مجزرة في 24 ساعة … والكثير من الضحايا ما زال تحت الركام

في الموازاة، انسحب جيش الاحتلال من مناطق أحياء التوام والكرامة والسلاطين والعطاطرة في المنطقة الغربية لشمال القطاع، وأحياء الأمن العام والمخابرات والمقوسي وبهلول في المنطقة الغربية لشمال مدينة غزة، إلى جانب انسحابه من شارع الرشيد على امتداد المحافظتين. وعلى مد البصر، يمكن ملاحظة دمار هائل في كافة المناطق المذكورة حيث أحالت آلة الحرب الإسرائيلية، الأبراج والعمارات السكنية إلى أكوام كبيرة من الركام. وفي منطقة المقوسي، التي تضم عشرات الأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية، أظهرت الصور تدمير أبراج سكنية كاملة مع بقاء عدد قليل منها، لكن طالها أضرار بالغة. إلى جانب ذلك، طالت آلة الحرب مسجد المنطقة وحولته إلى ركام، كما دمرت بشكل واضح مركزا صحيا يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في المكان ذاته. كما جرفت الآليات الإسرائيلية الثقيلة الشوارع والطرقات، وقضت على البنى التحتية في المناطق، التي انسحب منها الجيش.

كذلك، كشف الانسحاب الإسرائيلي في منطقة المخابرات عن دمار هائل طال الأبراج السكنية هناك.

مدينة للأشباح

ولم تعد منطقة المقوسي، التي تطل على البحر المتوسط مباشرة، إلا أكواما من الركام، حيث وصفها سكان المنطقة بـ «مدينة الأشباح». أما منطقة الأمن العام، التي كانت تعج بالحياة والحيوية قبل الحرب، حيث كانت تضم محال تجارية وترفيهية، فتحولت إلى ساحة رملية مفتوحة بلا معالم. وعلى الجدران التي ما زالت شاهدة على وحشية الحرب في المناطق المدمرة، دوّن الجيش الإسرائيلي عبارات وكلمات باللغة العبرية.

وطال هذا الدمار أيضا في مناطق شمال القطاع، قاعات أفراح ومؤسسات تجارية واقتصادية وأبراجا سكنية.

وفي مشاهد صادمة، دمرت إسرائيل أحياء سكنية بشكل كامل وأحالتها إلى كومة من الركام بحيث يعتقد سكان هذه المناطق أنها بحاجة لسنوات طويلة من أجل إزالة الركام وإعادة الإعمار. ووجد سكان هذه المناطق بالانسحاب الإسرائيلي الأول منذ بداية العدوان البري، فرصة لتفقد ممتلكاتهم ومنازلهم.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال. ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ الجيش بالانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي بانسحابات جزئية من أحياء ومناطق في محافظة غزة، بينما أعاد توغله في بعض المناطق بمحافظتي غزة والشمال، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، لتنفيذ عمليات سريعة، حيث يغير أماكن التوغل بين الفينة والأخرى، فيما يتراجع بعد انتهاء عملياته إلى أماكن تموضعه قرب الأطراف الشرقية والشمالية من محافظة الشمال، والشرقية و»الجنوبية الغربية» في غزة.

عودة إلى «العصر الحجري»

ووصف الفلسطيني سفيان الفيراني، الذي توجه لتفقد منزله في منطقة المخابرات، الوضع في هذا الحي، بأنه «عودة للعصر الحجري».

وقال لـ «الأناضول»، «كل شيء حولنا عبارة عن دمار وركام، منزلنا مكون من 6 شقق، تمت تسويته في الأرض، ولي أقارب استشهدوا وأبنائي أصيبوا خلال العدوان». وأعرب عن فقدانه الأمل بوجود أي «ملمح للحياة بغزة بعد انتهاء الحرب». وتابع، وهو يشير إلى حجم الركام الذي طال المنطقة: «هذه المشاهد تتحدث عن نفسها لا مجال للوصف هنا».

وعبّر عن اعتقاده بأن إعادة إعمار هذه المناطق المدمرة بحاجة إلى «سنوات طويلة». وقال «ربما لن نعيش الأيام التي يتم فيها إعمار غزة».

وأضاف: «منزلي ومنازل الجيران والحي السكني بأكمله دمر، وهو عبارة عن منازل لمدنيين، فأين الأهداف (العسكرية) التي دمرها الجيش (الإسرائيلي) في هذه المنطقة؟!» وأشار إلى تدمير إسرائيلي كامل للبنى التحتية في مدينة غزة، حيث امتلأت الشوارع بمياه الصرف الصحي، ما ينذر بمخاطر صحية وبيئية.

إلى جانب ذلك، قال الفيراني إن «العمارات التي مولت مصر بناءها قبل الحرب، كانت أملا للمئات من الناس بحياة كريمة، تضررت أيضا خلال الحرب».

واستكمل قائلا: «هذه العمارات السكنية تم تدمير أجزاء منها قبل تسليمها للفلسطينيين، وهي ما زالت في طور الإنشاء». وختم قوله بالتعبير عن آماله بـ «انتهاء قريب للحرب على قطاع غزة، والتي أنهكت كافة السكان الموجدين فيه».

دمار لا يمكن تخيله

أما الفلسطيني يوسف العمري، فقال إن حجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في منطقة المقوسي، لا يمكن تخيله.

وأضاف لـ«الأناضول»: «بعد الانسحاب، والتوجه لتفقد المناطق السكنية والمنازل، تملكنا شعور لا يوصف جراء حجم الدمار الذي لا أعتقد أنه حدث بالتاريخ»، على حد قوله.

وتابع: «لم يبقوا على أي شيء في هذه المناطق، مشاهد لا يمكن أن يتخيلها عقل».

ووصف ما حل بمناطق شمال غرب مدينة غزة بـ»أسوأ ما يمكن أن يحدث في هذا العالم».

وأضاف «لم يسلم أي شيء من الجنود، لا أرض ولا حجر ولا بشر» .

وأعرب عن أمله بانتهاء الحرب، قائلا إن «معاناة شديدة تنتظر سكان هذه المناطق بعد الحرب، في ظل انهيار البنى التحتية وفقدان شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي».

«منازل أنشأناها بدمنا»

وفي السياق، قالت الفلسطينية أسماء نجم، بعد أن جمعت بعضا من مقتنياتها التي لم يطلها الدمار بعد: «حرام عليهم ما فعلوه بالمنازل هنا، ما هو ذنبنا؟ بنينا هذه المنازل بالموت والدم، من أين سنعيد إعمارها؟»

وتابعت نجم لـ «الأناضول»، وهي تقف أمام منزلها المتضرر: «لم نجد الكثير من الأمتعة في المنزل، مقتنياتنا، من قوة القصف والاستهداف، وجدناها ملقاة في الشوارع».

وأشارت إلى أنها منذ بداية الحرب، فرت وعائلتها من منزلها إلى مراكز إيواء ومدارس، لافتة إلى أنها اضطرت للعيش في الشارع في بعض الأحيان جراء القصف والتوغل.