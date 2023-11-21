غزة: عشرات الشهداء بقصف مشفيين ومنازل ومدرسة… واتفاق الهدنة في مرحلته النهائية

غزة – «القدس العربي»- ووكالات: سقط عشرات الشهداء في غزة، أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مشفيين ومنازل ومدرسة تضم نازحين. إذ إن أكثر من 20 شهيدا سقطوا في قصف الطائرات الإسرائيلية على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كذلك، استهدف قصف، مدرسة تؤوي النازحين غربي مخيم جباليا، حيث سقط عدد آخر من الضحايا. وقصفت طائرات إسرائيلية خانيونس موقعة عشرة شهداء واثنين وعشرين مصابا.

وطال القصف مجددا المشفى الإندونيسي موقعا عددا من الشهداء.

قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة عاطف الكحلوت، إن وضع المستشفى لا يطاق حيث لا علاج ولا دواء ولا نستطيع تقديم الخدمات للمصابين، مؤكدا عدم استطاعتهم إخراج جثامين الشهداء الموجودة داخل المستشفى، وأن الشهداء ملقون على الأرض في المستشفى منذ يومين. وأكد لـ”الجزيرة”، خروج نحو 200 مصاب ومرافق من المستشفى، مضيفا “لا نستطيع إجراء أي عملية جراحية بسبب القصف الذي أصاب المستشفى”.

في حين بينت منظمة “أطباء بلا حدود” الخيرية الفرنسية إن ثلاثة أطباء، بينهم اثنان تابعان لها، قتلوا في غارة على مستشفى العودة، معبرة عن “الفزع الشديد” من هذا الحادث.

إلى ذلك، بدا خلال الساعات الماضية أن اتفاقا للإفراج عن رهائن محتجزين لدى “حماس” مقابل هدنة موقتة في قطاع غزة سيعلن قريبا، فيما كشف مصدران عن تفاصيل الصفقة.

وقال الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن الوساطة التي تقوم بها قطر بين حماس والأطراف الأخرى بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، وصلت لمرحلة نهائية وتجاوزت القضايا المحورية وظلت تفاصيل بسيطة تتم مناقشتها.

في حين، أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن هناك تقدما. وقال خلال تفقده قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل “إننا نحرز تقدما. آمل أن تكون هناك أخبار سارة قريبا”.

وأعلن نتنياهو مساء أمس أنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل وإن الرئيس الأمريكي ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن.

وأضاف قوله إن القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

منظمة فرنسية: اثنان من أطبائنا قتلا في القصف… ومدير «المشفى الإندونيسي»: الوضع لا يطاق

في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن “نحن قريبون جدا” من اتفاق، مكررا “نحن قريبون جدا، وسنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء الرهائن الى عائلاتهم قريبا جدا”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال فجر الثلاثاء إن “الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.

وقال مصدران مطلعان على مفاوضات الاتفاق لوكالة “فرانس برس” “تتضمن الصفقة هدنة لخمسة أيام تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار والأعمال القتالية، ووقفاً تاماً لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، باستثناء مناطق الشمال حيث سيوقف تحليق الطيران لمدة ست ساعات يومياً فقط”.

وأضاف المصدران أن “الصفقة تتضمن إطلاق سراح ما بين 50 ومئة” رهينة محتجزين في قطاع غزة “لدى حماس والجهاد الإسلامي من المدنيين وحمَلة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء” الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأوضحا أن الإفراج عن هؤلاء “سيتم على مراحل، بمعدل عشرة أسرى من الإسرائيليين يومياً مقابل ثلاثين أسيراً فلسطينياً، على أن يتم الإفراج عمن يتبقى في اليوم الأخير” من الهدنة.

ويتضمن الاتفاق “إدخال ما بين مئة و300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية بما في ذلك الوقود، إلى كافة مناطق القطاع، بما فيها الشمال”، وفق المصدرين اللذين أكدا أن “احتمالات التغيير في البنود تبقى قائمة”.

سفينتان تابعتان لرجل أعمال إسرائيلي تغيّران مسارهما في خليج عدن

غيّرت سفينتان تابعتان لشركة شحن تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر مسارهما في منطقة خليج عدن على سواحل اليمن. ووفق قناة “إن بي سي” إحدى السفينتين غيّرت وجهتها إلى سريلانكا بدلا من ميناء مدينة “نشطون” اليمنية، بينما بقيت الأخرى في مكانها عدة ساعات قبل أن تواصل طريقها.

وقالت الولايات المتحدة إنها تدرس احتمال تصنيف الحوثيين اليمنيين مجددا “منظمة إرهابية”، وذلك عقب احتجازهم سفينة شحن على صلة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر. وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين “في ضوء هجمات الحوثيين الأخيرة على مدنيين ومع قرصنة سفينة في المياه الدولية، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا”.

ودعا المتمردين اليمنيين المرتبطين بإيران إلى الإفراج “فورا وبدون قيد أو شرط” عن سفينة الشحن التي احتجزوها الأحد في البحر الأحمر وطاقمها المكوّن من 25 فرداً.

وتدير شركة يابانية السفينة “غلاكسي ليدر” التي ترفع علم جزر بهاماس، وتعود إلى شركة بريطانية مملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار.

وهدّد الحوثيون في اليمن باستهداف السفن الإسرائيلية في هذا البحر الاستراتيجي الواقع بين شمال شرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية، رداً على الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.

استشهاد حفيد إسماعيل هنية

استشهد جمال محمد هنية، حفيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، أمس الثلاثاء، باستهداف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأشار عدد من المصادر إلى أن الاحتلال نفذ ضربة جوية على منزل هنية، وجاء ذلك بعد ما يناهز 10 أيام، من استشهاد حفيدة هنية رؤى همام إسماعيل هنية، في مجزرة عائلة شاهين، في قطاع غزة.

«أنا دمي فلسطيني» تنتشر على مواقع التواصل

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، بكثافة مقاطع الفيديو لرقصة الدبكة الفلسطينية على أنغام أغنية “أنا دمي فلسطيني”، والتي اختتم بها الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، عرض الـ”ستاند آب كوميدي” الذي أقامه في دار الأوبرا، في مدينة سيدني الأسترالية.

وتفاعل جمهور الـ “ستاند آب كوميدي” مع طلب يوسف، بإخراج هواتفهم وتصوير هذا الجزء عبر الفيديو، ونشره على أوسع نطاق، قبل أن يتم إدخال العلم الفلسطيني، وسط تفاعل مع كلمات الأغنية بالدبكة الفلسطينية.