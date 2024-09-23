غزة: عشرات الشهداء بينهم أم وأطفالها… وكمين يوقع رتل آليات إسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي»: بالوتيرة المرتفعة ذاتها واصلت قوات الاحتلال شن هجماتها الدامية على غزة، وارتكبت مجازر جديدة استهدفت مراكز الإيواء ومنازل آمنة، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء بينهم أم وأطفالها الأربعة.

وفي وسط القطاع، اقترفت قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها سيدة وأطفالها الأربعة، فيما أصيب آخرون، في قصف لجيش الاحتلال طال مدينة دير البلح.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة “أبو سمك” يقع في محيط مستشفى شهداء الأقصى في المدينة، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي السياق، تواصلت مجازر جيش الاحتلال ضد مركز إيواء النازحين، حيث قضى ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجراح بينها خطيرة، عندما قصفت قوات الاحتلال مدرسة “خالد بن الوليد”، التي تعتبر أحد مراكز إيواء النازحين في مخيم النصيرات.

وذكرت فرق الإنقاذ أن جيش الاحتلال استهدف الطابق العلوي من المدرسة، التي تؤوي نازحين، ما أدى إلى وقوع المجزرة، وتضرر أجزاء كبيرة من مركز الإيواء.

وفي مدينة غزة، سقط عدد من الشهداء والمصابين، فيما لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، جراء انهيار مبنى سكني لعائلة “أبو العمرين” كانت قوات الاحتلال قصفت مباني مجاورة له في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد طفل وأصيب آخرون بجروح، عندما استهدفتهم طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر”، خلال وجودهم في بلدة خزاعة شرقا.

في الموازاة، أعلنت كتائب “القسّام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن تمكن ناشطيها من إعداد كمين محكم على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت في بلاغ عسكري ” تمكن مجاهدونا من إيقاع رتل من الآليات “الإسرائيلية في كمين محكم معد مسبقاً على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح” .

وأكدت أن عناصرها تمكنوا خلال الكمين من استهداف 3 جرافات عسكرية من نوع “D9” ودبابتين من نوع “ميركفاه” أثناء مرورها على مفترق “جورج” الشرقي بقذائف “الياسين 105” وعبوات العمل الفدائي.