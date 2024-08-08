غزة: عشرات الشهداء في قصف منازل ومدرستين تؤويان نازحين

غزة ـ «القدس العربي»: صعّدت قوات الاحتلال من هجماتها الدامية على غزة، حيث سقط عشرات الشهداء في قصف على مناطق عدة في القطاع، على وقع نزوح الآلاف، خصوصاً من خان يونس. من هؤلاء 15 فلسطينيا استشهدوا في قصف طائرات إسرائيلية لمدرستين تؤويان نازحين في مدينة غزة، أقرّ الجيش بقصفهما.

وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عبر منصة “تليغرام”: “انتشلنا 15 شهيداً جراء قصف طائرات إسرائيلية استهدف مدرستين، الزهراء وعبد الفتاح حمود، اللتين تؤويان نازحين، في حي التفاح شرقي مدينة غزة” .

وأقرّ جيش الاحتلال بمهاجمته المدرستين، زاعماً أنهما استخدمتا “كمخابئ” من قبل مقاتلين من “حماس”.

وحذرت حركة “حماس” من أن الهدف من هذه “المجازر الوحشية هو إبادة وتهجير وترويع المدنيين”.

واعتبرت أن “حكومة الاحتلال الإرهابية ترتكب هذه المجازر بقصد إبادة وتهجير وترويع المدنيين العزل في غزة”.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية بـ”الوقوف عند مسؤولياتها أمام هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، والعمل على جلب قادة الاحتلال مجرمي الحرب إلى العدالة ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم وحشية”. وفي مدينة غزة أيضا سقط خمسة شهداء وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة شلدان في شارع الصحابة.واستهدفت الطائرات أيضا منزل عائلة حمادة في منطقة التفاح، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء.

كما سقط شهيدان في قصف على محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، كما انُتشلت من هناك طواقم الإنقاذ شهيدا، كان قد سقط إثر استهدافه من قبل الاحتلال قبل ثلاثة أيام، وقامت بنقله إلى المستشفى الأهلي.

واستشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا وإصابة آخرين بجروح مختلفة” .

وفي خان يونس، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخران بجراح، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شمال شرق المدينة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان عبر تليغرام بـ”انتشال 5 شهداء وإصابتين جراء استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أحمد، في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس”.

وأوضحت أن “أعمال البحث عن مفقودين آخرين في الغارة الإسرائيلية لا تزال جارية” .

وطالب الجيش الإسرائيلي،\ سكان أحياء جديدة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا؛ تمهيدا لشن هجوم جديد عليها. وعلى وقع طلب الإخلاء القسري، نزح آلاف الفلسطينيين من شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف في المناطق الشمالية والشرقية للمدينة.

النرويج: سحب إسرائيل الصفة الدبلوماسية من بعثتنا «عمل متطرّف» وستكون له عواقب

تل أبيب – د ب أ: ردّت النرويج على إعلان إسرائيل، أمس الخميس، سحب الصفة الدبلوماسية من ثمانية من ممثلي بعثتها، ووصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي خطوة إسرائيل بأنها “عمل متطرف”.

ووفقا لبيان الخارجية النرويجية، قال إيدي إن “النرويج صديقة إسرائيل وستكون كذلك دوما” . وقالت وزارة الخارجية في القدس إن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أبلغ النرويج أنه سوف يلغي الوضع الدبلوماسي للممثلين النرويجيين الموجودين في إسرائيل الذين كانوا مسؤولين عن الأراضي الفلسطينية.

وفي أيار/مايو، قررت النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية وهو شيء تعارضه إسرائيل بشدة.

فلسطين تطالب «الجنائية» الدولية باعتقال سموتريتش

تتالت الإدانات العربية والدولية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه.

كما أدانت مصر دعوة سموتريتش إلى تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة “حتى الموت”، معتبرة إياها تصريحا “مشينا ومرفوضا شكلا وموضوعا”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان تصريحات سموتريتش. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل في بيان الأربعاء: “التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب”.

وتابع: ” قول الوزير سموتريتش إنه قد يكون مبررا وأخلاقيا السماح لإسرائيل “بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع حتى إعادة الرهائن” هو أمر مخز”.