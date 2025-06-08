غزة: عشرات الشهداء… والمشفيان العاملان مهددان بالتوقف

غزة ـ «القدس العربي»: استمر التصعيد الإسرائيلي بالوتيرة المرتفعة التي بدأها جيش الاحتلال منذ بداية عيد الأضحى في غزة، والتي تخللها أيضاً إجبار سكان مناطق جديدة على النزوح القسري.

وسُجِّل حتى بعد ظهر أمس الأحد استشهاد أكثر من 41 فلسطينياً وإصابة أعداد أخرى.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 108 شهداء و393 إصابة وصلوا إلى مشافي القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستمر استهداف طالبي المساعدات، فقتل الاحتلال عددا منهم قرب مركز المساعدات الذي تُشرف عليه الشركة الأمريكية في “محور نتساريم”.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه منظمة “الصحة العالمية” من أن النظام الصحي في غزة ينهار، مؤكدة أن آخر مشفيين يعملان في القطاع يواجهان خطر التوقف عن العمل.

ميدانيا، نقلت شبكة “الجزيرة” عن وسائل إعلام إسرائيلية نبأ إصابة جندي إسرائيلي إثر تعرضه للقنص في حي الشجاعية.

وأعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسّام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الإجهاز على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر شرقي الحي، فضلا عن سلسلة عمليات نفذتها خلال اليومين الأخيرين، وأعلنت عنها أمس الأحد، كذلك فعلت “سرايا القدس” الذراع العسكرية لـ”حركة الجهاد الإسلامي”.

وفي سياق آخر، لا تزال “مؤسسة غزة الإنسانية” المدارة أمريكياً تثير جدلا كبيرا وانتقادات فلسطينية وأممية فيما يخص دورها في توزيع المساعدات، مع صدور بيان شديد اللهجة عن “فصائل المقاومة الفلسطينية” في غزة حذر أي شخص أو جسم “يتقاطع مع مخططات العدو”.

والبيان الموجه ضد الشركة، عدّ كذلك موجها ضد مسلحين محليين يتعاونون مع الاحتلال، ولا سيما المدعو ياسر أبو شباب.

وأكد بيان الفصائل أن “أمن المقاومة ومجموعاتها أصبح لديها القرار والتفويض الكامل بالضرب بكل قوة وحزم على أيدي أي جسم أو شخص يتقاطع أو يتجاوب مع مخططات العدو أو أي جهة عميلة خارجة عن القانون، وقد أعذر من أنذر”.

وسارعت السلطة الوطنية الفلسطينية، الأحد، إلى نفي وجود علاقة لها مع أبو شباب ومسلحيه.

وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية أنور رجب، في تصريح للأناضول: “نحن كمؤسسة رسمية لا علاقة لنا بجماعة (القوات الشعبية التي يتزعمها ياسر) أبو شباب” .

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” على موقعها الإلكتروني، أمس، أن أبو شباب، تاجر مخدرات في الماضي، أمّن مساعدات إنسانية لكنه سرقها، ونجا من محاولة اغتيال في خان يونس.

وطبقًا للصحيفة، قال مصدر في الأمم المتحدة إن اسمه ورد في مذكرة داخلية كمسؤول عن نهب واسع للمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى القطاع.