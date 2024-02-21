غزة: عملية دموية في المواصي… ورفح ودير البلح ومخيم النصيرات تحت النار

غزة -«القدس العربي»: نفّذ الاحتلال عملية دموية في منطقة المواصي غرب خان يونس في غزة، كما قصف مدينة رفح ومخيم النصيرات ودير البلح، ما أسفر عن سقوط شهداء.

وتسللت قوة من جيش الاحتلال، ليل الثلاثاء – الأربعاء، إلى محيط أحد الشاليهات السياحية غربي خان يونس، أعقب ذلك توغل للآليات والدبابات إلى المنطقة، وسط إطلاق نار كثيف. كما وصلت الآليات والدبابات إلى الميناء، حيث شهدت المنطقة معارك عنيفة، ثم تراجعت بعد عملية دامت 10 ساعات.

وانتشلت جثامين عدد من الشهداء من الطرقات والأراضي الزراعية في ظل دمار كبير في محيط ميناء القرارة والطرقات والبنى التحتية والمنازل القريبة منه.

وفي شهادة مصورة، تحدثت فلسطينية عن عملية المواصي، إذ قالت إنها استيقظت وفوجئت بوجودها بين جنازير الدبابة، بعد اقتحامها خيمتها، وأطفالها نيام.

وبينت أنها ألقت نفسها أمام الدبابة، حتى تستشهد قبل ابنتها، دون أن تراها أسفل جنازير الدبابة.

ولفتت إلى أن دبابات الاحتلال قامت بدهس النازحين وقتلهم تحت جنازيرها، بعد مهاجمتها المنطقة.

وأعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” أن ملجأ يؤوي أعضاء من المنظمة وعائلاتهم تعرض لقصف إسرائيلي في المواصي، ما أسفر عن استشهاد شخصين على الأقل وإصابة ثمانية، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبالتزامن مع عملية المواصي، كثف الاحتلال قصفه على مدينة رفح. وسجل مصورون صحافيون مقطعا للآثار الناجمة عن إحدى الغارات على منزل عائلة النور في رفح الذي تحول إلى أنقاض، وأظهر المقطع أكثر من اثنتي عشرة جثة ملفوفة في أكفان بيضاء أو سوداء وأقارب ثكلى في مستشفى في رفح.

إضافة إلى المواصي ورفح، أكدت قناة “الجزيرة” أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في مدينة دير البلح، خلفت عددا من الشهداء والمصابين. فيما قالت قناة “الأقصى” الفضائية إن طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل في مخيم النصيرات، حيث سقط 10 شهداء.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و 313 شخصا، والمصابين الى 69 ألفا و 333 شخصا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة، التي أكدت أن جيش الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و 163 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

إسرائيل تدمّر منزل ياسر عرفات في غزة

غزة – الأناضول: لم يعد المنزل الذي كان يقطنه الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قلب مدينة غزة يحتفظ بملامحه السابقة التي توثق مرحلة مهمة في تاريخ الفلسطينيين والمدينة المنكوبة حالياً على وجه التحديد، عندما كان محوراً للقيادة الفلسطينية ومزاراً لزعماء وقادة العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

تلك الملامح التاريخية لمنزل عرفات مسحها الجيش الإسرائيلي بنيرانه، كما فعل ببقية ملامح المدينة التي يتوغل فيها منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليدمر آخر ما تبقى فيها من ذاكرة عهد الزعيم الفلسطيني الراحل.

وتحول المنزل المملوك لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إلى هيكل خرساني مشوّه تتخلله صور للرئيس الراحل الملقب بـ “الختيار” معلقة على الجدران المدمرة والمشققة، توثق مراحل مختلفة من تاريخه، إضافة إلى صور ابنته “زهوة” عندما كانت طفلة.

في هذا المنزل عاش عرفات تفاصيل من حياته منذ عام 1995 حتى 2001 عندما غادر القطاع إلى الضفة الغربية وتمت محاصرته لاحقاَ في مقر المقاطعة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حتى وفاته في 2004.

بيرني ساندرز: نتنياهو يجوّع أطفال غزة

واشنطن – الأناضول: قال السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بتجويع أطفال قطاع غزة الفلسطيني، وإن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون “شريكة” في هذه الممارسات.

وأضاف في منشور على منصة إكس الأربعاء: “العالم كله يشاهد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بتجويع أطفال غزة. لا يمكننا أن نكون (الولايات المتحدة) متواطئين في هذه الوحشية” .

وذكر بأن كمية صغيرة جداً من الغذاء والماء والأدوية والوقود اللازم يصل إلى قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع: “لا أستطيع أن أجد الكلمات لوصف خطورة الوضع ولا أدري إلى أي مدى يمكن أن يسوء أكثر” .

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأطفال في غزة يعانون من الجوع ولا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة.

وأردف: “وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يواجه جميع سكان غزة المجاعة، وهناك نحو 378 ألف شخص يعانون من الجوع حالياً “.

وذكر أن العديد من المؤسسات الصحية في غزة تضررت نتيجة الغارات الإسرائيلية، وأن أحد العاملين في قطاع الصحة توفي أثناء محاولته إنقاذ الأطفال، واصفا العاملين الصحيين في المنطقة بـ “الأبطال” .