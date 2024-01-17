غزة: غارات إسرائيلية دامية توقع شهداء… وإصابة أحد عاملي المستشفى الأردني

غزة ـ «القدس العربي»: استمرت الغارات الإسرائيلية الدامية ضد مناطق عدة في غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء جدد.

واستشهد 25 مواطنا في حي الدرج وسط مدينة غزة، فيما أصيب العشرات في تلك غارة للاحتلال.

كما تعرضت منطقة شرق مخيم جباليا لقصف مدفعي عنيف، أحدث دمارا كبيرا.

واستهدفت غارات منطقة مجمع أنصار والميناء غرب غزة.

وسقط الكثير من الشهداء والمصابين جراء غارات شديدة استهدفت مدينة خان يونس. و جرى انتشال عدد من الشهداء من محيط مشفى ناصر بعد انسحاب آليات الاحتلال من محيط المكان.

كما استهدفت مراكز إيواء غرب غزة، ومنازل مأهولة بالسكان، ما أدى لاستشهاد قاطنيها.

وطالت الغارات أيضا منطقة إيواء واسعة تقع شمال غرب مدينة رفح تتبع حي تل السلطان، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين بينهم أطفال ونساء.

وكان يوجد في تلك المنطقة نازحون جدد وصلوا لتوهم من مدينة خان يونس هربا من الغارات.

استهدفت مراكز إيواء ومنازل مأهولة بالسكان

وأصيب أحد العاملين في المستشفى الميداني الأردني في خانيونس، جراء القصف.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، أصيب في الفخذ الأيمن واليد اليمنى، ووُصفت حالته بالمتوسطة.

وأوضح أنه بتوجيهات ملكية سيتم إجلاء المصاب جواً إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن مواطنا فلسطينيا من غزة أصيب هو الآخر بشظية وعيار ناري، خلال تلقيه العلاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن المستشفى تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل حتى صباح الأربعاء، مؤكدا مواصلته القيام بتأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة.

وحمّلت القوات المسلحة الأردنية، إسرائيل المسؤولية كاملة على سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية، معتبرة الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكد المصدر أن الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة جراء هذا العدوان، مشددا على ضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كونها أماكن محمية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية بمهامها.

وذكرت مصادر طبية أن قوات الاحتلال ارتكب 16 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 163 شهيدا و350 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 24448 شهيدا و61504 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتتواصل المجازر في ظل انقطاع الاتصالات في القطاع لليوم السابع، وهو الانقطاع الأطول بشكل متواصل منذ بدء الحرب، حسب ما أفاد الأربعاء موقع «نتبلوكس» الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.

وألقت شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية «بالتل» باللوم في انقطاع الاتصالات على «القصف العنيف» الذي تنفذه إسرائيل على القطاع الذي يعاني أيضا من انقطاع تام في التيار الكهربائي ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.