غزة: غارات عنيفة وجثث في الشوارع… و85٪ من مباني الشجاعية دُمر

غزة -«القدس العربي»: تواصل عدوان الاحتلال على مدينة غزة، التي لا تزال تشهد توغلا إسرائيليا بريا، فيما تكشف حجم الدمار في حي الشجاعية بعد انسحاب الاحتلال منه، وتم انتشال 60 جثماناً.

وشنت طائرات الاحتلال هجمات عنيفة على أطراف حي الشجاعية، وعلى حي التفاح شرقا، وضربت الغارات العديد من المنازل وسوّتها بالأرض، كما نفذت غارات دامية على أحياء الرمال وتل الهوا والصبرة، التي تنفذ فيها توغلا بريا.

وذكرت طواقم الإنقاذ أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر دامية في منطقة الرمال والمناطق الغربية لمدينة غزة. وأكدت أن هناك أكثر من 30 جثة لشهداء ملقاة في شوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة في مدينة غزة. وقد قضى هؤلاء خلال رحلات النزوح القسري من منازلهم عندما استهدفتهم قوات الاحتلال وهم في الشوارع.

وحسب مصادر محلية، فإن أعمدة الدخان تصاعدت من عدة مناطق في مدينة غزة، ودوّت الانفجارات مرات عدة.

وبالتوازي، استمرت عملية التوغل البري في أحياء تل الهوا والصبرة والرمال. وتخلل الهجوم على هذه الأحياء تدمير أبراج سكنية، بعد أن جرى تهجير سكانها قسرا.

كما تواصل إطلاق القذائف المدفعية على المناطق المجاورة لمكان وجود آليات الاحتلال العسكرية، وسط إطلاق قنابل دخانية في المكان.

وبعد انسحاب قوات الاحتلال من الشجاعية، عقب اجتياح بري استمر نحو أسبوعين، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين أكثر من 60 شهيدا.

وأفادت مصادر محلية بأنه لا يزال العشرات تحت الأنقاض.

كما وجد مواطنون جثثا متحللة سقطت في الأيام الأولى للاجتياح، وتركت في الشوارع وبجوار المناطق المستهدفة.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 85٪ من المباني السكنية في حي الشجاعية وأصبحت منطقة منكوبة لا تصلح للسكن، كما دمر عيادة طبية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف مواطن.

وكشف الانسحاب عن دمار هائل حوّل الحي إلى أطلال، حيث دمر الاحتلال مربعات سكنية بالكامل وجرف شوارع واستهدف البنية التحتية في المنطقة.

“مش طالعين” حملة تجتاح مواقع التواصل

تحدياً لقرارات جيش الاحتلال لسكان مدينة غزة، التي تهدد الأهالي بالنزوح القسري إلى مناطق وسط القطاع، في رحلة خطيرة محفوفة بالمخاطر والإعدامات في الشوارع، تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تحت عنوان “مش طالعين”.

وشارك في الحملة الكثير من سكان مدينة غزة والشمال، بعد التهديد الإسرائيلي الأول من نوعه لكامل سكان مدينة غزة بالنزوح، بعد أن كان قد أنذر الاحتلال خلال الأيام الماضية بعضا من أحياء المدينة.

خسائر ميسورو الحال في غزة

فقد ميسورو الحال في غزة أملاكهم بفعل العدوان المتواصل على القطاع، كما تضررت مصالحهم بسبب توقف التجارة وبقية قطاعات الاقتصاد. بعضهم ما زال يعيش في ظل ظروف لا تقل صعوبة عن بقية السكان، وآخرون دفعوا أموالا لقاء السفر الى الخارج، تحديدا مصر.

سيدة الأعمال الفلسطينية هالة عكيلة التي غادرت القطاع، قالت لـ “القدس العربي” خسرنا مئات الآلاف من الدولارات خلال الحرب، فقد دمرت منازلنا في منطقة المخابرات شمال غزة مدينة غزة، ومخازن البضائع التي تركناها خلفنا، وتوقفت أعمالنا ومصالحنا”.

الإمارات رحّلت طالباً ارتدى الكوفية

رحّلت الإمارات طالباً ارتدى الكوفية الفلسطينية وردد شعار “الحرية لفلسطين” في حفل تخرج في جامعة نيويورك أبو ظبي في مايو/أيار الماضي، حسب ما قالت وكالة “أسوشيتد برس”.

وذكرت الوكالة الأمريكية، نقلاً عن الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات التي تدعم حرية التعبير، أن الطالب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، تم احتجازه لدى الشرطة قبل أن يتم ترحيله بعد أيام قليلة من الحادثة.

وقالت الجمعية في بيان إن الجامعة “لم تتمكن من حماية الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من احتجازهم واستجوابهم في مكاتب الأمن الحكومية، كما فشلت في منع ترحيل أحد أعضاء هيئة التدريس”.