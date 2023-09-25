قصف إسرائيلي لنقطتي رصد تابعتين للمقاومة شرق غزة.. وتواصل الاحتجاجات قرب السياج الفاصل- (فيديو)

غزة: قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية، الإثنين، نقطتي رصد تابعتين للمقاومة الفلسطينية شرقي غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس في قطاع غزة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن القصف لم ينجم عنه أي إصابات.

وجاء ذلك بعد تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين، الإثنين، لليوم التاسع على التوالي قرب السياج الفاصل حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية الفارغة، ورفعوا العلم الفلسطيني وألقوا قنابل صوتية.

وتأتي التظاهرات بدعوة من شبان يطلقون على أنفسهم “الشباب الثائر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة.

وفي بيانات منفصلة صدرت عنها في الأيام الماضية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب في تلك التظاهرات وإصابة عشرات بجروح وحالات اختناق نتيجة تفريقها من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة قرب السياج.

وفي الجانب الآخر من السياج، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته وآلياته وقناصة خلف التلال الرملية القريبة لتفريق التظاهرات.

وبالتزامن مع انطلاق فترة الأعياد اليهودية، التي بدأت مساء 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحلول عيد “رأس السنة العبرية” وتتواصل حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تكثف جماعات يمينية إسرائيلية اقتحاماتها للمسجد الأقصى.

وفي وقت سابق الإثنين، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى وأدوا “صلوات تلمودية”.

مرتدين “ثياب الكهنة”.. مجموعة جديدة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة وقوات الاحتلال، لإحياء ما يسمى “يوم الغفران” اليهودي. pic.twitter.com/FNHps65dx4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2023

أكثر من 100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك حتى اللحظة، بحماية من قوات الاحتلال، لإحياء ما يسمى عيد “الغفران” اليهودي. pic.twitter.com/nQODdokqal — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2023

ومنذ 2007، تفرض سلطات الاحتلال حصارا على قطاع غزة، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والمخيمات الفلسطينية.

(وكالات)