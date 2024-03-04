غزة في زمن الحرب.. مرضى الفشل الكلوي عالقون بين الموت والحياة

غزة: يقف الفلسطيني حسن قاسم، في قسم غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، ينتظر دوره على جهاز غسيل الكلى للمرة الثانية في الأسبوع.

وتبدو علامات التعب الشديد على المسن قاسم، الذي يعاني من فشل كلوي يستلزم إجراء ثلاث عمليات غسيل أسبوعيا خشية تدهور حالته الصحية.

ويجد قاسم صعوبة في الحديث بسبب المرض وسوء التغذية والإرهاق الشديد جراء السير لمسافة طويلة من أجل الوصول إلى المستشفى في ظل صعوبة الحركة والتنقل في مدينة غزة، مع استمرار الحصار والحرب الإسرائيلية المدمرة.

ويقول: “نواجه كمرضى الفشل الكلوي في كل يوم مشاكل في الوصول للمستشفى وفي توفير الكهرباء والمياه العذبة”.

ويضيف بنظرات هاربة وجفون مثقلة بالأوجاع: “كنا نغسل الكلى ثلاث مرات في الأسبوع، اليوم أصبحنا نغسل مرتين، ولم نعد قادرين على التحمل ومقاومة المرض”.

ويتابع أن “نوعية الطعام الذي يتناوله المريض تؤثر على صحته، فبعض الأطعمة تساعد على زيادة السموم في الجسم، لكن الظروف الصعبة تحول دون قدرة المريض على تناول الأغذية السليمة”.

وبينما كان يتحدث قاسم عن معاناة هذه الشريحة من المرضى، كانت الفلسطينية امتثال الغفري، تجلس على كرسي غسيل الكلى ووجهها شاحب اللون.

وتقول: “أنا أغسل الكلى منذ ثلاث سنوات، لكن هذه السنة هي الأصعب، بسبب الحرب وصعوبة الطريق ومعاناتنا في الوصول إلى المجمع”.

وتشير إلى التحديات التي تواجههم من قلة مستوى النظافة وشح المياه العذبة وأزمة انقطاع الكهرباء في المجمع والحصار المفروض على مدينة غزة، ناهيك عن الوضع الأمني الصعب.

وتقلصت عمليات غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي لمرتين بدلاً من ثلاث مرات بسبب عدم توفر المياه العذبة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية داخل المجمع، وفق رئيس قسم أمراض الكلى بمجمع الشفاء، الطبيب غازي اليازجي.

‏ويوضح اليازجي أن عدد مرضى الفشل الكلوي الموجودين في مجمع الشفاء الطبي حاليا 40 مريضا يعالجون بمعدل جلستين في الأسبوع بواقع 4 ساعات للجلسة.

ويبلغ عدد مرضى الفشل الكلوي الذين يعالجون في مجمع الشفاء الطبي قبل الحرب 450 مريضا من أصل 1100 مريض موزعين على 7 مراكز في قطاع غزة، بحسب اليازجي.

ويبيّن أن القسم يعاني من نقص المستلزمات الطبية والأعطال المتكررة للأجهزة نتيجة عدم قدرة المجمع على تشغيل المولدات الاحتياطية الكهربائية ونقص المياه العذبة اللازمة لعملية الغسيل الكلوي.

ويقول: “النظام الغذائي السيئ أحد أسباب تفاقم الوضع الصحي للمرضى، فغالبية السكان يعتمدون على البقوليات التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع وظائف الكلى وتراكم السموم ما ينعكس على صحة المريض”.

‏ويناشد الطبي كل أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقفة حقيقية لمساندة المرضى ولا سيما مرضى الفشل الكلوي في غزة.

(الأناضول)