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قتيل و4 مصابين أجانب عاملين بمؤسسة أممية إثر قصف إسرائيلي على غزة- (فيديو) 

19 - مارس - 2025

أحد المصابين الأجانب في سيارة إسعاف (رويترز)

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غزة: قال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إن أحد موظفيه قُتل الأربعاء جراء “ذخيرة” قد تكون “انفجرت أو أسقطت” على موقع المجمع الأممي في مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة.

وأفاد المكتب في بيان “بمقتل زميل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مجمع تابع للوكالة في غزة”، مضيفا أن ما لا يقل عن خمسة آخرين أصيبوا.

وأضافت “لا يوجد تأكيد في هذه المرحلة لطبيعة الحادث” الذي أدى أيضا إلى إصابة خمسة أشخاص أو نوع الذخيرة.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية الأربعاء، إن أحد مواطنيها العاملين في الأمم المتحدة قتل في غزة، بدون تحديد مكان وجوده في القطاع.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “حزنه وصدمته العميقين” اثر مقتل موظف في المنظمة بعد “ضربات” على مبان للأمم المتحدة في غزة، وطالب بإجراء “تحقيق كامل”، حسبما أفاد المتحدث باسمه.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دي سيلفا في بيان إنه “صُدم بشدة” لوفاة الموظف.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل شخص وإصابة 4 آخرين من الطواقم الأجنبية العاملة في مؤسسة تابعة للأمم المتحدة في قصف إسرائيلي استهدف مقرهم وسط القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، إن القتيل الأجنبي والإصابات الأربع وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

ويذكرأن الطاقم الأجنبي المستهدف يتبع لمؤسسة “الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام” (UNMAS).

وتداول ناشطون صورا لبعض أفراد المؤسسة الأممية وهم يتلقون الإسعافات الأولية.

إسرائيل تقول إنها تحقق

من جهتها، أعلنت إسرائيل مساء الأربعاء أنها تحقق في “ملابسات” مصرع الموظف.

وكتب أورن مارمورشتاين متحدثا باسم الخارجية الإسرائيلية على منصة اكس “نعرب عن الحزن لوفاة مواطن بلغاري هو موظف في الأمم المتحدة، في قطاع غزة. هناك تحقيق في ملابسات الحادث”، مضيفا “نشدد على أن الفحص الأولي لم يظهر أي صلة بأي نشاط” للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

(وكالات)

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