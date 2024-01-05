غزة كمناسبة لإهانة الإعلام الغربي للعرب والمسلمين!

ظهرت، خلال اليومين الأخيرين، وقائع تشير، من جديد، إلى الأدوار السيئة التي تلعبها وسائل الإعلام، والتي تبدو فيها الصحافة جزءا من آلة الحرب الإسرائيلية المسلّطة على الفلسطينيين.
أحد الأمثلة الأخيرة على هذه الظاهرة كان ظهور مذيعة بريطانية في قناة «توك تي في» (إحدى مؤسسات قطب الإعلام العالمي روبرت ميردوك) خلال استضافتها د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وتعاملها معه بأسلوب عنصريّ حيث اعتبرت إصراره على نقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورفضه مقاطعتها له، لكونه «غير معتاد على حديث النساء» في صيغة تعميمية وتنميط إعلامي بائس يتقصّد إهانة البرغوثي، ومن ورائه إهانة الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
احتفظ البرغوثي، في أثناء المقابلة، كعادته، بهدوئه وردّ على حركات المذيعة الانفعالية والتهريجية بالقول: «أنت تضللين الجمهور». في نهاية المقابلة «تأسفت» جوليا هارتلي بروير، المذيعة البريطانية المقابلة، لضيفها من «كونها امرأة» في تصوير لنفسها كضحية لذلك «الفلستاين» (مصطلح دخل اللغة الإنكليزية من التوراة وصار يعني الشخص غير المثقف واللامتحضر!) وهو ما اضطر البرغوثي للتعليق على حسابه في موقع «إكس» واصفا سلوك المذيعة بـ«غطرسة صحافية عنصرية وغير مهنية».
قبل انتشار الحادثة الآنفة نشر موقع «انترسبت» الأمريكي تقريرا عن موقع شبكة «سي إن إن» (وهي مؤسسة يمثّل تاريخها نقيضا سياسيا لمعايير قنوات ميردوك اليمينية والعنصرية الطابع) يشير إلى أن إدارتها تفرض على مراسليها والصحافيين، سواء كانوا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أو من الولايات المتحدة أو أي مكان آخر في العالم، تقديم تقاريرهم المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين للمراجعة من قبل السلطات في تل أبيب، وهو ما يعني أن الجزء الأكبر من التغطيات الإخبارية للشبكة بشأن كل ما يتعلّق بإسرائيل والفلسطينيين شكّله وصاغه صحافيون تحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية!
كانت الشبكة سابقا تلجأ لنشر التقارير التي لا تتوافق مع مصالح إسرائيل من مكاتبها الإعلامية الأخرى في العالم، ولكن الحرب الأخيرة على غزة حوّلت إسرائيل إلى «كائن مقدّس» لا يمكن المسّ به، وإضافة إلى السياسة المتخاذلة الأخيرة، فإن الشبكة، حسب تقرير «انترسبت» أصدرت توجيهات لموظفيها تتطلب استخدام خطاب محدد وتجنب ألفاظ وتوصيفات معينة عند نقل الأخبار حول ما تقوم به إسرائيل في غزة. هذا التقرير يعني باختصار أن كلا الاتجاهين السياسيين اللذين كانا يحكمان سلوكيّات الصحافة في العالم، واللذين تمثلهما قنوات «سي إن إن» ذات الطابع المعتدل والأقرب لليسار، وقنوات ميردوك، ذات الطبيعة اليمينية والعنصرية الواضحة، صارا خاضعين لقواعد إسرائيل، الأولى بقرار إداري، والثانية كجزء من طبيعتها السياسية.
يمكن احتساب موقف صحيفة «دايلي تلغراف» المعبّرة عن اتجاه المحافظين اليميني البريطاني الداعم بتطرف لإسرائيل، أول أمس، من شرطة لندن، ضمن السياق الآنف، فقد قامت الصحيفة بانتقاد إعلان الشرطة طلب شهادات من المسافرين الذين كانوا في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية ممن كانوا «ضحية للإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية».
غضب الصحيفة، الذي شارك فيه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، يعبّر بدوره عن عنصريّة فاضحة، فالإعلان، كما هو واضح، يمكن أن يشمل إبلاغات إسرائيليين اعتبروا أنفسهم «ضحية للإرهاب» ولكنّ ما أثار ضغينة الصحيفة وجونسون، هو الحديث عن «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» فالمنطقيّ في نظر أي مؤسسة تحافظ على الأمن والعدالة أن تطلب من مواطنيها الإبلاغ عن أي شكل من العنف تعرّضوا إليه، أما مقصود «دايلي تلغراف» وحزب المحافظين، وجونسون، فهو مطاردة الفلسطينيين والإغضاء في الوقت نفسه عن جرائم إسرائيل. لا يمكن في منطق اليمين العنصري أن يتساوى الفلسطيني والإسرائيلي، ولا يجب، بأي حال، أن يتمّ التعرّض لـ«بقرة الغرب المقدسة»: إسرائيل.
ردود الفعل الغربية أفلتت من حدود المنطق والعقل والأخلاق والسياسة والعدل وتحول حدث الإبادة الجماعية للفلسطينيين إلى انفجار هائل للعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين، كما لكل الضحايا في العالم.
*معظم الاعلام الغربي عنصري ومسيس.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد
ومضلل للحق والحقيقة.
لدى العرب من الاسلحة الاقتصادية يستطيع بها اركاع الغرب وامريكا وإعلامهم على ركبتيه وخاصة في هذا الوقت الذي ظهرت فيه اقتصادات منافسة للحلف الصليبي مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل مثل النفط وقناة السويس وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية مع الغرب والتحول شرقا وهذه مهمة يجب ان تقوم بها الشعوب العربية التي يحكمها حكام خونة ومجرمين تم تنصيبهم من قبل الحلف الصهيوصليبيي الذي يقود حملة صليبية جديدة ضد العالم الاسلامي
على الشعوب العربية ان تتحرر من هؤلاء أولاً عندها لن يتجرأ الغرب على اهانة العرب والمسلمين
هذه المواقف الإعلامية بالإضافة إلى استقالة رءيسات الجامعات الأمريكية لهى أمثلة صارخة على تغلغل اللوبي الصهيوني في الموءسسات الإعلامية والأكاديمية الغربية وبالذات الأمريكية بالإضافة الى الكونجرس بشقيه والبرلمانات الأوروبية والكندية والاسترالية.
هذا النفوذ الصهيوني يصعب الفكاك منه في الوقت الحالي وهو الان في قمة نشاطه وتحفزه وتوثبه للدفاع عالميا وفي كل المحافل الدولية عن اسراءيل حيث تدافع هذه عن وجودها وديمومتها.
يقابل هذا النشاط الصهيوني المحموم تراخي عربي ولا مبالاة وان كان هناك حراك فهو خجول استجدائي من موقع ضعف، حيث لا يجروء اي نظام انبطاحي عربي من استخدام ما لديه من أسباب القوة كقطع علاقات مع امريكا أو قطّع النفط عنها وإجبارها على السحب من نفطها الاستراتيجي.
فلا يراهن اي ساذج على اي تغيير أمريكي رسمي لصالح قضايا العرب عامة وفلسطين خاصة وتبقى الكلمة الفصل للقسام في الميدان.
كل ذلك دليل على فقدان التوازن و تفجر الحقد و الغضب بسببما تتعرض له بقرتهم المقدسة ،الكيان الإسرائيلي كما سماه المقال ،
أو الكائن المقدس على يد ضربات المقاومة من جهة ،
و من جهة أخرى فضائح اعلامية لا تنتهي و انكشاف كامل لبربرية و توحش هذا الكيان أمام الغرب و خاصة أمام جيل الألفية او الجيل Z كما يطلق عليه ،
بعد أن ظلت إسرائيل تطرح نفسها طيلة العقود الماضية انها الضحية البريئة و الكيوت و الديمقراطية المتحضرة وسط وحوش التخلف و العنصرية و خطط التخلص منها بأي شكل !
خاصة أن هذا الجيل اكتشف انه تعرض لغسيل مخ غير مسبوق و تبين له تضليل الإعلام له الذي تمثل هذه المذيعة نموذجا عنه ، طيلة السنوات الماضية عن حقيقة القضية الفلسطينية
و خشية إسرائيل وهو يمثل سبب آخر لفقدان توازنها أن قادة الغرب المستقبليين سيكونون من هذا الجيل الذي بدأ يفهم حقيقة الأمور كما هي !
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اما بالنسبة لهذه المذيعة المهرجة المنبطحة و المستخدمة لحركات جسدية انفعالية و صراخ يعبر عن صهيونيتها و فقدانها لكل مهنية ولكل ثبات انفعالي و تجعل من نفسها فضيحة و أضحوكة عالمية و خصم فاقد لكل موضوعية مع ضيوفها أصحاب وجهة النظر المحايدة او المؤيدة لفلسطين ،
وهذه ليست اول مرة بالمناسبة، و إنما سبق ذلك لقاءات أخرى تشعرك انها ممثلة كومبارس رخيصة مستعدة لأداء اي دور هابط و رخيص مقابل حفنة من الدولارات!
بسم الله الرحمن الرحيم. عانينا كثيرا من ظلم الإمبراطوريات على مر العصور ولم تك أي منها محضر خير لا يوجد إمبراطورية في العصر القديم ولا الحديث إلا ومارست الظلم واضطهاد الحريات والتمييز العنصري والطائفي ولا يوجد امبراطورية إلا وارتكبت المجازر وشلالات الدم فليس لنا أي مصلحة في صعود الامبراطوريات او تشكل إمبراطوريات جديدية لكن ما الضير في أن نمتلك الشجاعة ولا نتركها تسخر موارد بلادنا وأراضينا وفضائياتنا لخدمة آلة الحرب كما فعلت أمريكا التي دمرت العراق بأموال العرب ودعم العرب الذي لحقه معاناة من التوغل الصفوي الطائرات الصهيونية تقصف غزة بوقود عربي عندما ينكشف المستور سنذهل بحجم التطبيع العربي للعدوان يجب أن نمتلك شجاعة وحكمة وعقل الدكتور مصطفى البرغوثي في مواجهة الظلم نحتاج لهذه القوة الهادئة لنحسن التصرف بين الامبراطوريات في الميادين بحيث لاندعو فقط اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين بل ننفذ تعاليم الدعاء بشكل عملي ونسبقه بالنص القرآني الذي أمرنا بإعداد ما استطعنا من قوة.. رباطة جأش الدكتور مصطفى البرغوثي في لحظات المواجهة يمكن أن تكون بحثا لرسالة الدكتورا في الجامعات تعلم الأجيال والحكومات مواجهة الاستفزاز في الميادين السياسية والإعلامية بالقوة الهادئة.
اذا لم تحني ظهرك لن يركبك احد. نحن العرب من يتيح الفرصة للآخرين لإهانتنا واحتقارنا. نحن من نتغنى بالغرب ونعتبره نموذجا للحرية والعدالة والمساواة… بينما هو يعتبرنا مجرد كائنات حقيرة متخلفة لا تستحق الاحترام والتقدير
عندما يحترم العرب انفسهم وشعوبهم يحترمهم الغير
يتحمل العرب حكومات ومنظمات وافراد لاستهانتهم بما حدث ويحدث من تنمر واهانة وعنصرية في وسائل الأعلام المختلفة وعدم ملاحقة الجهات والاشخاص المذنبين حتى يتم ايقافهم عند حدهم . القضاء واضح في الغرب في ادانته للتنمر والعنصرية وايضا هناك وسيلة اخرى ممكن الاستعانه به وهو العمل على خلق اعلام موازي يواجه التحدي بالتحدي .
هذا نتاج الاستثمار بنوادي القمار ونوادي كرة القدم وصالونات الروليت والأسواق والقصور واسطبلات الخيول من دون الاستثمار الصحيح في وسائل الإعلام.هل لدى العرب قناة ناطقة باللغات الأوربيّة من جنسية تلك الدول؛ ما عدا الجزيرة باللغة الإنكليزية وهي عربيّة بلسان غير عربيّ.أعني قنوات أوربيّة برأسمال عربيّ.لذلك لا صوت للعرب في الغرب سوى ما يبثه الإعلام الغربيّ الصهيونيّ.إعداد العدّة أساس المعركةأيّة معركة.ومن دون عدّة لا شيء سوى الثرثرة.