غزة.. لجنة تطالب مختطفي إسرائيلية في العراق بتبادلها مع أسرى فلسطينيين

غزة: طالبت لجنة معنية بشؤون الأسرى بقطاع غزة، مختطفي باحثة إسرائيلية في العراق بإجراء صفقة تبادل مع تل أبيب للإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إرجاعها.

جاء ذلك في كلمة لزكي دبابش، منسق لجنة الأسرى في “ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية” خلال مؤتمر صحافي عقده الإثنين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وقال دبابش: “إلى آسري إليزابيث تسوركوف في العراق، نبرق إليكم بتحية الصمود والأمل بالحرية المعلقة بعمليات الأسر والتبادل، إن حرية حوالي 5 آلاف أسير معلقة بعملية تبادل مشرفة، أنتم أهل لتنفيذها”.

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن باحثة من مواطنيه اختطفت في العراق على أيدي “ميليشيا شيعية”.

وأوضح المكتب في بيان نقلته هيئة البث الرسمية آنذاك، أن “إليزابيث تسوركوف مواطنة إسرائيلية روسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وهي محتجزة لدى مليشيات شيعية كرهينة”.

وفي 7 يوليو الجاري، أعلنت السلطات العراقية أنها فتحت تحقيقا بشأن اختطاف الإسرائيلية، وفق إعلام محلي.

وخلال المؤتمر الصحافي، أشار دبابيش إلى أن مختطفي الإسرائيلية “يمتلكون أهم مفاتيح تحرير الأسرى، حيث لا يمكن للعدو أن يفرج عن الأسرى الفلسطينيين إلا بصفقة تبادل”.

وأضاف: “إن نجاحكم في عملية التبادل في أي مكان سيفجر طاقات الأمة كلها وينقل الاحتلال من داخل الأسوار ضد الفلسطينيين العزل إلى الخارج”.

وتعتقل إسرائيل في سجونها قرابة 5 آلاف فلسطيني، بينهم 31 أسيرة و160 طفلا وقاصراً، و700 مريض، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني.

(الأناضول)