غزة: مئات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة… والاحتلال يقر بخسائر

غزة – «القدس العربي» : واصل جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، تنفيذ مجازره في غزة، حيث أوقع أكثر من 400 ضحية بين شهيد وجريح، ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال القطاع، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في القطاع، فيما تصدت المقاومة للتوغلات الإسرائيلية المتواصلة، مشيرة إلى أنها ستفرج عن عدد من الأجانب المحتجزين لديها خلال الأيام المقبلة. وقال متحدث وزارة الداخلية في القطاع، إياد البزم، في مؤتمر صحافي إن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا».

وذكر أن «الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة الواحدة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل».

وأوضح أن «العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا هم من الأطفال والنساء». وتابع: «يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة».

في الموازاة، تواصلت عمليات التوغل البري التي ينفذها جيش الاحتلال في مناطق قريبة من الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، والتي تصدت لها المقاومة، بخوض اشتباكات عنيفة، كما أعلنت عن إدخال أسلحة جديدة إلى المعركة.

وأعلنت المقاومة من جديد خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن ناشطيها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة، وإنهم تمكنوا من استهداف آليتين والإجهاز هناك على أحد الجنود الإسرائيليين من نقطة صفر.

وأعلنت أنهم استهدفوا أيضا قوة إسرائيلية راجلة بقذائف الهاون قرب معبر أبو سالم جنوب القطاع.

كما أعلنت عن تدمير آلية عسكرية لجيش الاحتلال قرب معبر «ايرز» شمال القطاع، من خلال استهدافها بقذائف مضادة للدروع من نوع «ياسين 105». كذلك استهدفت المقاومة بالصواريخ مستوطنات غلاف غزة، ومدنا إسرائيلية في مناطق الوسط، حيث دوت صافرات الإنذار الإسرائيلية في العديد من المناطق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض «معارك ضارية» مع مقاتلي حركة حماس، إلا أنه لاحقا أقرّ بمقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة.

وأعلن في بيان ثان «أن «جنديين إسرائيليين قتلا خلال قتال في شمال غزة».

كما اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بـ «دفع ثمن باهظ» خلال المعارك في قطاع غزة، رغم تأكيده تحقيق الجيش «إنجازات كبيرة».

فيما وصف المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، القتال في غزة بـ»المعقّد»، مضيفا: «فقدنا مقاتلين في المعارك».

وأكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في كلمة متلفزة « أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات.»

وقال أيضا: أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام المقبلة انسجاما مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة.