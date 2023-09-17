غزة.. مئات الفلسطينيين يتظاهرون تنديدا باقتحام المستوطنين للأقصى- (فيديو)

غزة: توافد مئات الفلسطينيين من قطاع غزة، الأحد، نحو السياج الفاصل، للمشاركة في مظاهرات تنديدا باقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، وإفراغه من المصلين.

وأفاد شهود عيان، بأن مئات الفلسطينيين توافدوا نحو السياج الفاصل للمشاركة في مسيرات دعا إليها شبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا باقتحام المستوطنين المسجد الأقصى.

وألقى المتظاهرون الحجارة قرب السياج، وأشعلوا إطارات السيارات المستعملة.

وقال أحد المتظاهرين (لم يكشف عن اسمه): “نخرج تنديدا باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى لنقول أن الأقصى ليس وحده”.

وأضاف: “نعبر عن غضبنا تجاه الاعتداءات على المسجد الأقصى وسط صمت عربي دولي تجاه ما يحدث”.

وتابع: “نقول لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن في غزة رجالها وشبابها يدافعون عن الأقصى والمقاومة جاهزة للدفاع عنه”.

ونشر الجيش قواته المدججة بالسلاح وآلياته، ووحدة القناصة على طول السياج الفاصل لتفريق التظاهرات، التي تجري في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليقا فوريا بشأن الأحداث الدائرة قرب السياج الفاصل.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحم 303 مستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بمناسبة ما يسمى بـ”رأس السنة العبرية” مع قيام شرطة الاحتلال بإفراغه من المصلين، وفق ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب.

وبدأت فترة الأعياد اليهودية مساء الجمعة بحلول عيد “رأس السنة العبرية” وتتواصل حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل

(وكالات)