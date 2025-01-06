غزة: مفاوضات التهدئة تنتظر قرار نتنياهو… والمجازر متواصلة

غزة ـ «القدس العربي»: استمرت قوات الاحتلال في هجماتها الدامية ضد قطاع غزة في اليوم الـ 458 للحرب، حيث استشهد وأصيب العشرات جراء غارات متعددة ضربت المنازل والشوارع، في الوقت الذي جرى فيه الإعلان عن وفاة طفل من شدة البرد.

وجاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال منع وصل المساعدات إلى قطاع غزة. وقال برنامج الأغذية العالمي أمس إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على قافلة تابعة للمنظمة في غزة الأحد في حادث مروع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات، وصل من ضحاياها للمستشفيات 48 شهيداً و75 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أرقام مفزعة للجرحى الفلسطينيين الذين تجاوزا 109 آلاف شخص من بينهم 15 ألف معوق.

وتقول والدة الطفل الجريح يوسف القزاز، (7 أعوام) من مخيم الشجاعية، لـ “القدس العربي”: “كيف أشرح له أن ذراعه لن تعود؟ وكيف أعيد إليه إحساس الأمان؟”.

فيما بين منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، لـ”القدس العربي” أن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص حاد في المعدات والأدوية الضرورية لعلاج هؤلاء الجرحى.

في هذا الوقت جدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحذيره لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وإلا “سوف يكون هناك جحيم”.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات التهدئة في غزة تجاذبات بين إسرائيل وحركة “حماس”، حالت حتى وقت كتابة هذا التقرير دون إعطاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإذن لرئيس الموساد دافيد برنياع بالسفر إلى الدوحة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية من بينها “يديعوت احرونوت”.

وتزامن ذلك مع وصول بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الدوحة للانضمام إلى محادثات وقف إطلاق النار، حسب مسؤول أمريكي تحدث لموقع “أكسيوس”.