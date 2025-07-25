غزة: مقتلة مراكز الإيواء مستمرة… والمجاعة تحصد 9 ضحايا آخرين

غزة ـ «القدس العربي»: صعّدت قوات الاحتلال من هجماتها أمس الجمعة ضد مناطق الإيواء، فقصفت معسكرات الخيام والمراكز المقامة في المدارس، وارتكبت فيها عدة مجازر أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين، بينهم أطفال بترت أطرافهم من شدة الغارات، في وقت استمرت فيه مجاعة غزة، حيث انضم 9 مواطنين جدد لقافلة من فتك بهم الجوع مؤخرا في القطاع. واستشهد ثلاثة مواطنين في مدينة غزة، بينهم الصحافي آدم أبو هربيد، جراء استهداف جيش الاحتلال خيمة نزوح في سوق اليرموك في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وصبيحة الجمعة جرى تشييع جثامين الشهداء وبينهم أبو هربيد. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إنه باستشهاده يرتفع عدد الشّهداء الصحافيين إلى 232، منذ بداية الحرب.

وفي مجزرة أخرى ارتقى خمسة شهداء وأصيب آخرون كثر، جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة “القاهرة” التي تؤوي نازحين في حي الرمال غربي المدينة، وكان من بين المصابين أطفال صغار، أحدهم فقد ذراعه.

وظهر هذا الطفل الصغير وعمره لا يتجاوز الأربع سنوات، وهو ملقى على الأرض في ساحة المشفى وبجواره أحد أفراد الطواقم الطبية يحاول تقديم المساعدة الطبية له، حيث لم تكن هناك أسرّة علاج كافية لوضع باقي المصابين عليها، جراء العدد الكبير الذي وصل إلى المشفى.

ومع اشتداد الحصار والجوع، توفي الطفل عبد القادر الفيومي نتيجة الجوع وسوء التغذية، حيث كان يتلقى العلاج في المستشفى المعمداني.

في الموازاة، استمرت هجمات الاحتلال الدامية على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وارتقى حتى ساعات الظهر ثمانية شهداء، وأصيب عدد آخر من المواطنين في عدة هجمات، بينهم رجل ونجله من عائلة صيام.

هذا وتواصلت المأساة الإنسانية في قطاع غزة جراء الحصار وتفشي المجاعة التي تفتك بالسكان.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع سجلت 9 حالات وفاة جديدة، بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلًا.

وتشتكي الطواقم الطبية من عدم توفر وجبات غذاء لها، وهو ما يجعلها غير قادرة على تقديم الخدمة الطبية بالشكل المطلوب.

وفي هذا السياق قال سام روز، مدير شؤون “الأونروا” في غزة، وهو يتحدث عن الأزمة الإنسانية “يجب علينا، ولو لمرة واحدة، أن نضع المدنيين في غزة في صميم هذا المشهد”، لافتا إلى أن هناك مليون طفل، ومليون امرأة يشاهدون أفراد عائلاتهم يتضورون جوعًا أمام أعينهم.

في سياق متصل وفي أكبر مظاهرة شهدتها أراضي 48 منذ شن الحرب على غزة، شارك عشرات الآلاف من فلسطينيي الداخل ومعهم عشرات من اليهود المناهضين للحرب وللاحتلال في مسيرة بشرية كبرى، هتفوا فيها من أجل غزة مؤكدين على وحدة الدم والانتماء والأمل. وتمّت المظاهرة الشعبية بمبادرة حركة “شراكة سلام” العربية واليهودية ومعها الأحزاب العربية ولجنة المتابعة العليا ضد حرب التجويع والإبادة رغم محاولات الشرطة فرض أجواء ترهيبية واستخدام الحواجز لإعاقة حركة الوصول إلى موقع انطلاق المظاهرة وإقحام عشرات من عناصرها داخل المدينة.