غزة.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 بجروح “خطيرة”

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين بـ”جروح خطيرة” في شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن “النقيب روي ميلر 21 عاما، قائد فصيلة في لواء جفعاتي، قُتل في معركة بشمال قطاع غزة”.

وفي الحادث نفسه أُصيب ضابط وجندي بـ”جروح خطيرة”، حسب البيان، فيما أفادت هيئة البث العبرية (رسمية) بأن الحادث وقَّع في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومساء الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل نقيب، قائد فرقة في الكتيبة 75 بلواء ساعر مغولان (7)، وإصابة 3 جنود في معركة بشمالي قطاع غزة.

وبينما لم يحدد الجيش بدقة مكان استهداف عناصره، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنه تم استهدافهم بصاروخ “مضاد للدروع” في حي الشجاعية.

وإجمالا، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 677 بينهم 322 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من ذلك الشهر.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و49، بينهم ألفان و57 في المعارك البرية، وفق معطيات جيش الاحتلال، الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)