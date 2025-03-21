“غزة منا”.. وقفات بمدن مغربية تنديدا باستئناف الإبادة الإسرائيلية

الرباط: شارك آلاف المغاربة في وقفات تضامنية مع غزة، الجمعة، نددوا خلالها باستئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

الوقفات التضامنية نظمت عقب صلاة الجمعة، بعدة مدن مثل مكناس والحسيمة وتطوان وفاس (شمال)، والدار البيضاء والجديدة (غرب)، وتازة ووجدة وتاوريرت (شرق)، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

وندد المحتجون باستمرار إسرائيل في استهداف المدنيين في غزة، مطالبين بضرورة التدخل لإسناد فلسطين.

ورددوا شعارات داعمة للصمود الفلسطيني، وأخرى تنتقد دعم واشنطن المستمر لتل أبيب.

ومن بين الهتافات التي تم ترديدها “يا مقاوم سير.. نحو النصر والتحرير” و”عاشت فلسطين.. عاشت لبنان” و”فلسطين ليست للبيع.. لا احتلال لا تطبيع”.

ونظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) هذه الوقفات تحت شعار “غزة منا ونحن منها”.

ومنذ استئنافها الإبادة بغزة فجر الثلاثاء وحتى مساء الخميس، قتلت إسرائيل 591 فلسطينيا وأصابت 1042 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية لـ”حكومة غزة”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

“الأناضول”