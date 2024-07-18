غزة: نيران الاحتلال تستهدف تجمعين للمواطنين ومنازل

غزة -«القدس العربي»: واصل الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، قصفه على غزة، موقعا شهداء جددا، ومستخدما أسلحة وصواريخ، قال جهاز الدفاع المدني في القطاع إنها تسبب “جروحا غريبة ومتعددة وتشوهات لدى المصابين”.

وذكر الجهاز في بيان عبر منصة تليغرام: “تشير الأحداث في قطاع غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم في حربه على القطاع أسلحة وصواريخ تحدث جروحا غريبة ومتعددة لدى المصابين، وتسبب تشوهات وبترا قطعيا في الأطراف”.

وأضاف: “مئات جثامين الشهداء لا تزال مفقودة لعدم تمكن طواقمنا من العثور عليها بفعل تأثير هذه القنابل والصواريخ، والتي نستطيع القول إنها محقت جثامين الكثير من المواطنين ولم يبقَ منها أي أثر”.

الجهاز أشار في بيان آخر إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف تجمعين للمواطنين في مدينة غزة.

وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت التجمع الأول في محيط الكلية الجامعية غرب مدينة غزة، فيما استهدفت التجمع الآخر في شارع الجلاء شمال المدينة. ولم يذكر عدد الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفيات القطاع.

في حين استمرت الهجمات الدامية والعنيفة على العديد من مناطق وسط قطاع غزة، واستشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون بجراح مختلفة، في قصف لشقة سكنية لعائلة أبو ركاب، في بلدة الزوايدة وسط القطاع، حيث يجاور المكان المستهدف أحد مراكز الإيواء في تلك المنطقة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي سيارة مدنية في مدينة دير البلح.

في حين أدى استهداف آخر لجيش الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الطهراوي في مخيم البريج وسط القطاع، إلى استشهاد اثنين من المواطنين وعدد من الجرحى، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وانتشلت طواقم الهلال الأحمر 12 جثمانًا لفلسطينيين دفنوا في مستشفى “الأمل” في مدينة خان يونس بعد أن قتلهم الجيش الإسرائيلي قبل 4 أشهر.

“أوكسفام”: إسرائيل تستخدم الماء سلاحاً ضد الغزاويين

اعتبرت منظمة “أوكسفام” أن إسرائيل تستخدم الماء بشكل منهجي ضدّ أهالي غزة “في استخفاف واحتقار لحياة الإنسان والقانون الدولي”.

وخلص تقرير للمنظمة مُعنَون بـ “جرائم حرب الماء”، إلى أنّ قطع إسرائيل لإمدادات الماء الخارجية، والتدمير المنهجي لمرافق المياه، والعرقلة المتعمّدة للمساعدات، قد خفض كمية الماء في قطاع غزّة بنسبة 94% لتصل إلى 4.74 لتر يوميًا للشخص الواحد، “أي أقلّ بقليل من ثلث الحدّ الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ وأقلّ من ماء شطف مرحاض واحد”.

مليون طفل غزاوي يحتاجون لدعم نفسي

يعاني سكان غزة في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال من تحديات تتعلق بالصحة العقلية والنفسية خصوصا الأطفال الذين يتعرضون للقلق والخوف والاكتئاب والحرمان من النوم والصدمات النفسية، حسب ما ورد في تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” أمس الخميس.

ونقل التقرير عن أخصائيي الصحة العقلية قولهم إن العدد الهائل من الأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية في غزة يحد من قدرتهم على تقديم الدعم الحقيقي، ما يضطرهم إلى تقديم “الإسعافات الأولية النفسية” للتخفيف من حدة الأعراض.

وقالت أولريكه جوليا ويندت، منسقة حماية الأطفال في حالات الطوارئ لدى لجنة الإنقاذ الدولية: “هناك حوالي 1.2 مليون طفل يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي، وهذا يعني في الأساس جميع أطفال غزة تقريباً”.