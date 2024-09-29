غزة: نيران الاحتلال تستهدف منازل ومدرسة وتجمع مواطنين

غزة – «القدس العربي»: تواصلت المجازر الإسرائيلية في غزة، حيث نفذت قوات الاحتلال سلسلة هجمات جديدة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وفي مدينة غزة، أفاد مصدر طبي في مستشفى المعمداني لـ»الأناضول» بأن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بقصف استهدفهم في مدينة غزة.

فيما أفاد شهود عيان لـ»الأناضول» أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين قرب «منتزه البلدية» في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كذلك، انتشلت طواقم الإنقاذ شهيدين وثلاث إصابات، من شقة لعائلة «حرارة»، عند مفترق الشعبية، تعرضت لقصف من قبل جيش الاحتلال.

وفي مناطق شمال القطاع، قصف الاحتلال مدرسة «أم الفحم» التي تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا. وخلف القصف 4 شهداء فيما أصيب آخرون، وفق مصادر طبية لـ»الأناضول».

كما سقط شهيدان جراء استهداف منزل لعائلة «أبو نصر»، يقع في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأيضا سقط شهيد وعدد من الإصابات بجراح مختلفة في قصف مدفعي استهدف شارع الشيماء في بلدة بيت لاهيا.

وبين مسعفون أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف استهدف تجمعا للمواطنين قرب مسجد «رياض الصالحين» في مخيم جباليا.

وفي الموازاة، تعرضت العديد من المناطق الواقعة في وسط القطاع لهجمات إسرائيلية عنيفة، وسقط شهيد وعدد من المصابين في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدف دراجة هوائية قرب مسجد «القسام» وسط مخيم النصيرات.

كما سقط شهيد آخر وعدد من المصابين بجراح متفاوتة في قصف استهدف منزلا لعائلة قشلان شمالي مخيم النصيرات.