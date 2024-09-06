غزة: نيران الغارات تلتهم منازل وخيام نازحين… وعشرات الشهداء

غزة ـ «القدس العربي»: صعّد الاحتلال من هجماته في غزة حيث ارتكب عدة مجازر، أدت إلى سقوط الكثير من الشهداء، وذلك على وقع العمليات البرية التي تنفذها قواته في عدة مناطق في القطاع الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ حوالي 11 شهراً.

وسقط ستة شهداء عندما استهدفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية لعائلة راضي، قرب مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومن بين الشهداء آباء وأبناؤهم.

كما سقط ثلاثة شهداء هم سيدة وطفلان جراء قصف منزل عائلة ياسين خلف مسجد صلاح الدين في حي الزيتون، وفي غارة أخرى سقط شهيد باستهداف مجموعة من المواطنين شرق الحي.

وسقط أيضا شهيدان وثلاثة مصابين بجراح مختلفة في قصف منزل في حي تل الهوا الذي شهد أيضا انتشال طواقم الدفاع المدني على دفعات عددا من الشهداء، بعد قصف استهدف منزلا لعائلة الحداد، يقع في محيط المشفى الميداني الأردني.

وانتشلت الطواقم جثماني سيدة وابنتها، في استهداف المنزل، ومن ثم ثلاثة شهداء بينهم طفل، من تحت ركام المنزل. وأعلنت فرق الدفاع المدني أنها نجحت كذلك في إنقاذ ثلاثة مصابين.

وفي مدينة غزة أيضاً، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرون إثر قصف منزل في حي الصبرة. في غضون ذلك، تعرضت مناطق وسط القطاع للعديد من الهجمات الحربية والمجازر الدامية، وفي غارة استهدفت خيمة للنازحين غرب مخيم النصيرات، استشهدت أربع مواطنات بينهن أطفال. كما سقط شهيدان وعدد من الإصابات في قصف استهدف مناطق شمال المخيم.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى العودة في مخيم النصيرات لـ “الأناضول”، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن “5 فلسطينيين استشهدوا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شحادة في المخيم”. وفي رفح استشهد ستة مواطنين ووقع العديد من الإصابات في قصف استهدف المدينة، وجرى نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس القريب منها.