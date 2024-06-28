غزة والغطرسة الإسرائيلية

ألف شهيد سقط حتى الآن في غزة (بفضل) اعتداء جنود الاحتلال. وتعاطف العالم مع غزة الفلسطينية تزايد، كما ردود الفعل الإسرائيلية.
وحتى مجتمع اليهود في U.S.A في معظمه يؤيد إقامة «دولة فلسطينية» مستقلة. والكثير من الأمريكيين يعتقدون بارتكاب إسرائيل مجازر جماعية في غزة. وتكاثرت التظاهرات، تأييداً لفلسطينيي غزة، في مختلف جامعات العالم كما الحال في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وسواها كثير. ولأن إسرائيل ضاقت ذرعاً باعتراف بعض البلاد بدولة فلسطين ومنها إسبانيا، وعاتبت، فإن وزير الخارجية الإسباني قام بالتذكير قائلاً: قنصليتنا في القدس موجودة منذ ما قبل قيام إسرائيل!
المسكين! ربح المليار
مواطن أمريكي عادي اسمه لا يهم الناس، اشترى (ورقة يانصيب) وفوجئ بأنه ربح الجائزة الأولى، وهي مليار و35 ألف دولار (أي ما يعادل 1.24 مليار يورو أوروبي)!
وحين تسلم الشيك بربحه (الثروة)، طلب أن يظل ذلك سراً. وقرر أن يهب ابنته مبلغاً كبيراً حين يصير عمرها 18 سنة، وطلب من والدتها، زوجته السابقة، الاحتفاظ بالسر خوفاً على حياته من الاختطاف أو حياة الذين يحبهم طلباً لفدية لإطلاق سراحهم أو عدم قتلهم!
وهكذا تشاجر (الرابح) مع معظم أفراد أسرته لأنهم لم يكتموا الخبر كما طلب منهم، وكان قبل أن يربح المليار ونيف يعيش بسلام مع أسرته.
وبعد ذلك، هل تتمنى أن تربح مبلغاً مشابهاً في اليانصيب؟ (الخبر قرأته في مجلة فرنسية اسمها «كلوس»).
وبصراحة، لن يضايقني أن أشتري ورقة يانصيب رابحة، لكنني سأتعلم كيف أغلق فمي!
الأوراق تحترق والكلمات تطير
لا أستطيع أن أفهم سبب حماقة الذين يعلنون أنهم يريدون إحراق القرآن الكريم ويطلبون حماية الشرطة لهم!
وهكذا فإن المواطن العراقي سلوان موميكا، المقيم في السويد، أعلن أنه يريد حماية الشرطة له أثناء قيامه بذلك! وهذا الفعل المنكر ليس جديداً على سلوان، فقد سبق له أن أعلن عن رغبته بإحراق القرآن الكريم حين داس الرجل بقدمه على القرآن الشريف قبل إحراقه، وحاولت امرأة من المجتمعين إطفاء المصحف المحترق باستخدام أسطوانة إطفاء الحريق، لكن الشرطة السويدية تدخلت ومنعتها.
الذين يحرقون القرآن الكريم لا يدرون أن الأوراق قد تحترق، لكن الكلمات تطير وهي في قلوب مليارات المسلمين في العالم.
فهل يستطيع إحراقهم جميعاً؟
نجم تلفزيوني خائف
اسمه آرتور، وهو يهودي يعيش تحت حماية البوليس هو وزوجته وأولاده، خوفاً من اعتداء مسلم أو أكثر عليهم، كانعكاس لما يدور في غزة ورفح. (قرأت الخبر عن خوفه مع صورته وزوجته في مجلة فرنسية واسعة الانتشار تدعى «بوبليك»). النجم آرتور ليس في حاجة إلى الحماية، فالمسلم العربي يميز بين الصهيوني واليهودي، وما يحدث في غزة هو عدوان ورغبة في الاستيلاء لدى إسرائيل.
غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد ستكسر الغطرسة الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀
الذي يجري بغزة برقبة طغاة العرب , و شعوبهم الصامتة !
فهم كالساكت عن الحق , شيطان أخرس !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ستكسر الغطرسة الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
بسم الله الرحمن الرحيم
ما جرى في السويد من إحراق القرآن الكريم الحبيب وحماية الشرطة لعملية الإحراق وعندما تدخلت سيدة لإطفاء المصحف المشتعل تصدت لها الشرطة السويدية ومنعتها من إطفائه!
اللوم يقع بأكمله على رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي سن قانونا لإدخال السويد إلى الناتو بينما لم يطلب بالمقابل أن تسن السويد قانونا يحفظ كرامة جميع الكتب السماوية و يصون كتاب المسلمين السويديين .
بينما عندما تمادى البابا السابق على الإسلام نادى آية الله محمد حسين فضل الله بطلب اعتذار البابا فورا عبر منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامتثل البابا مباشرة واعتذر لأن الغرب ارتبك ووجد نفسه أمام رجل صالح .
معدَّل
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مَنْ يَحْرِقِ القُرْآنَ عَمْدًا سَافِرَاْ / يُفْشِي بِآفَةِ عَقْلِهِ مُتَظَافِرَاْ
مَـعَ ثُلَّةِ الشَّيْطَانِ حِلْفًا طَـافِرَاْ / وَالكَيْذَبَانُ يَؤُمُّهُمْ مُتَجَافِرَاْ
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يُرجى الالتزام بلزوميات القافية قدر الإمكان
بسم الله الرحمن الرحيم
الغرب للإنسان أضحى نافرا
ويبث للإسلام صوتا كافرا
فغدت بنان الغرب حقا حافرا
والحقد قام على النهى متضافرا
كما قيل ” أن زينة الإنسان في عقله “ ، ودليل عقل المرء هو فعله ، وأن ما فعله هذا الشخص في حرق القرآن الكريم هو ليست ببطولة أو شجاعة أو جرأة ، بل هو قلة عقل وتصرف من مسكين جاهل محدود الذكاء غير موزون وغير ناضج يبحث عن الشهرة و أراد جذب الانتباه اليه بهذا التصرف الصبياني ، فالجهل يغوي الانسان لهذه التصرفات الغير موزونة ، فالأفضل إهماله والتأسف على الحمقى من أمثاله !
أفانين كبة – كندا
نعم هكذا ثروة مفاجئة تشكل خطورة على صاحبها ، أتذكر ما حدث حين نهبت ثروة البنك المركزي العراقي قبل سقوط الصنم ، ووزعت بين فئة من العائلة الحاكمة والمستخدمين الذين معهم من اقاربهم فقد قادتهم تلك الاموال الحرام إلى طريق الموت على ايدي لصوص من امثالهم لكن من الدرجة الثانية أو النزاع المسلح في ما بينهم أو الوشاية من أجل الاستحواذ على أكبر قدر من الدورلات التي كانت معبأة بصناديق دفنوها في مزارعهم كما رواها مرافق الصنم المدعو سلوان المسلط على قناة التغيير الفضائية ، وكيف تمت الحرب بينه وبين اخوته من أجل المال الحرام .. الاموال التي تأتي صدفه تذهب على هيئة مأساة وهذا مايستحقونه .
سيذتي الكينريمة أود أن أعلق على خوف أرتور من اعتداء مسلم عليه
هذه المسألة جزء من حملة صهيونية تريد أن تظهر أن اليهود في فرنسا مهددين من المسلمين وهذه جزء من حملة يقوم بها الصهاينة بعد حرب غزة في محاولة لضرب التعاطف الفرنسي مع الفلسطينيين. وكان الرئيس ماكرون قد حذر من حرب أهلية بعد فوز اليمين المتظرف في الانتخابات الأوربية ومن المحتمل جدا ان يفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية. المسلمون في فرنسا لا يعتدون على أحد ويعيشون مع اليهود بأمان وسلام. وكل هذه التهويلات الإعلامية لم يعد يصدقها احد
صبحكم الله بكل خير لك أختي غادة السمان وللجميع. بكل تأكيد أن حرق القرآن الكريم وأي كتاب أو آخر عمل أحمق ويذكرنا ذلك بما فعله النازيون حيث أحرقوا الكتب أولاً وبعدها أحرقوا البشر. وبمزيد من الألم وجدنا كيف أحرق شبيحة بشارون أسدوف البشر في بيوتهم (وشعارهم الأسد أو نحرق البلد!) وفعلها بالكيماوي في الغوطة . وكما نعرف قبل ذلك أحرق المستوطنون والمتطرفون الإسرائيليون عائلة الدوابشة الفلسطبنية في بيتهم وأثناء نومهم. عجيب أمر هؤلاء الحمقى الذين لا يسلم البشر من شرهم. والعجيب أيضاَ كيف يتم قتل البشر وتدمير مدنهم وبيوتهم مخابزهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتم, هكذا أمام عيون الأخرين كما حدث في سوريا ويحدث اليوم في حرب إبادة غزة وفلسطين من أنظمة فاشية إجرامية ودون إمكانية أو إرادة دولية لوقف هذا الإجرام. لا بل أن الشعبوية واليمين المتطرف الأحمق يزداد قوة في أوربا وفي أمريكا. فإلى أين يسير هذا العالم بهذا التخبط! مع خالص محبتي وتحياتي للجميع.