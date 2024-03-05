غزة وتحولات الاتحاد الأوروبي: «السيدة إبادة» على المحك

تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي تحولات ملحوظة بصدد حرب الإبادة الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة، فلا تقتصر المواقف المتغيرة على قوى اليسار والوسط داخل البرلمان الأوروبي، بل باتت تشمل التيارات ذاتها التي ساندت دولة الاحتلال منذ البدء وأخذت تراجع خياراتها الأولى على مختلف مستويات الأفراد وقيادات الكتل، وحتى ضمن الهرم الأعلى للمسؤوليات في الاتحاد.
ورغم أن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كان سباقاً إلى اعتماد نبرة متميزة في انتقاد إفراط القوة الذي تتسم به عمليات الجيش الإسرائيلي، وإلى التعاطف مع مآسي الحصار والتجويع والعقاب الجماعي وجرائم الحرب التي يعاني منها الفلسطينيون أبناء القطاع، فإنه في الآونة الأخيرة ذهب أبعد في مخالفة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين شخصياً وبالاسم. وإلى جانب اتهامها بـ«الانحياز التام» لدولة الاحتلال، صرح بوريل بأن فون دير لاين باتخاذها موقف التأييد المطلق للعدوان الإسرائيلي «لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية» ومواقفها «تركت تكلفة جيو ـ سياسية باهظة على عاتق أوروبا».
وعلى غرار اضطرار الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى تخفيف لغة الانحياز المطلق لدولة الاحتلال والحض على هذه الصيغة أو تلك من الهدنة أو حتى وقف إطلاق النار، وجدت فون دير لاين نفسها مضطرة إلى خيار مماثل مؤخراً فأعربت في تغريدة على منصة X عن «شعورها بالاضطراب الشديد» إزاء مشاهد مجزرة الطحين، وطالبت بـ«بذل كل الجهود للتحقيق في ما حدث وضمان الشفافية». وهي بذلك لا تصل متأخرة فقط بل تعرب عن قليل قاصر أيضا، بالقياس إلى موازينها المختلة الفاضحة بين تصريحات سابقة اعتبرت خلالها أن قطع موسكو الماء والغذاء عن أوكرانيا بمثابة جريمة حرب، مقابل التزامها الصمت المطبق إزاء جرائم إسرائيلية ضد قطاع غزة تظل أشد همجية وفظاعة وانتهاكاً للقانون الدولي.
ولأن دول الاتحاد الأوروبي تستعد لإجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر حزيران/ يونيو المقبل، فإن من الطبيعي ازدياد الحراك في مختلف دوائر الاتحاد الأوروبي، على أصعدة البرامج والخطط السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة، وأن تتصدر حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع جداول أعمال الكتل الكبرى داخل البرلمان، وأن تدخل في صلب السجالات. وفي هذا السياق عقدت كتلة الحزب الاشتراكي الأوروبي مؤتمرها في العاصمة الإيطالية روما، ووقع اختيارها على نيكولا شميت المفوض الحالي لشؤون العمل مرشحاً وحيداً للكتلة في وجه فون دير لاين، التي أعلنت العزم على إعادة ترشيح نفسها لولاية ثانية. ولم يكن غريباً بالتالي أن يبدأ شميت خطبة قبول الترشيح بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدانة حكومة بنيامين نتنياهو «اليمينية المتطرفة» واتهامها بقتل سيرورة السلام.
وليس من دون أسباب وجيهة أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي اختاروا لرئيسة المفوضية لقب «السيدة إبادة» (Frau Genocide) والأغلب أنها أسباب مماثلة تلك التي تضع فون دير لاين اليوم على محك الحساب، وتدفع إلى متغيرات شتى في أروقة بروكسل بصدد حرب الإبادة الإسرائيلية.
” بالقياس إلى موازينها المختلة الفاضحة بين تصريحات سابقة اعتبرت خلالها أن قطع موسكو الماء والغذاء عن أوكرانيا بمثابة جريمة حرب، مقابل التزامها الصمت المطبق إزاء جرائم إسرائيلية ضد قطاع غزة تظل أشد همجية وفظاعة وانتهاكاً للقانون الدولي. ” إهـ
إنه الخوف من تهمة معاداة السامية خصوصاً وأنها كانت وزيرة الدفاع بألمانيا !
إنه السلاح الصهيوني المخيف , بوجه السياسيين !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
هل روسياء قطعت فعلا الماء و الغذاء عن اوكرانياء يل كروي داود النرويج؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
يعني من خلال قوله بأنه الخوف من اللاسامية فإن كروي يبرر بشكل فاقع (ودون أن يعي ما يقول)، يبرر الصمت المطبق الذي التزمت به “السيدة إبادة ” Frau Genocide صاحبة المواقف اللاإنسانية واللاأخلاقية السافرة بإزاء محنة أهالي غزة – حتى نيكولا شميت حين رشحته كتلة الحزب الاشتراكي الأوروبي في مؤتمرها الأخير في روما بدلا من “السيدة إبادة” هذه، حتى هو بدأ خطبة قبول الترشيح بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وبالإدانة الجلية لحكومة نتنياهو «اليمينية المتطرفة» واتهامها بقتل سيرورة السلام
أحسنت أخ أحمد بارك الله وسدد الخطى ولا تأبه بمن لا يأتي إلا بما يمليه عليه المزاج
كونها المانية يجب أن تشعر بذنب أكبر تجاه الفلسطينيين وتعوضهم فجرائمها تجاه اليهود أدت بالمتبقين منهم للفرار من المانية واخذ بيوت واراضي الفلسطينيين، أما الفلسطينيين فأصبحو جراء نتيجة هروب اليهود الألمان الى فلسطين بدون ماوى واتطرو قسرا الى التشرد بدون مأوى. ولذلك على الساسة الألمان بالشعور بذنب أكبر تجاه الفلسطينيين الذين أضحو مشردين وبدون وطن و …و… فأين العدالة وأي منطق الساسة الأمان ولماذا الساسة الفلسطينيين نيام ولا ينتبهون لهذا الفقه القضائي في ملاحقة الحكومة الأمانية..
شهادة لله.. انا اقرا من تعليقات الكرويو التي تكاد تكون حاضرة في جل المقالات ما يجعلني اتاكد انه صاحب دين و نخوة و غيرة على اهلينا في فلسطين..و المسلمين عامة حتى و ان كانت زلة لسان و اسيئ فهمه فانه برايي معذور…
ا ورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية مصاصة دماء محترفة و قاتلة اطفال بالأجرة
*بارك الله في كل من يدعم الشعب الفلسطيني الأبي.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
ليس لسواد عيون الفلسطينيين تتغير مواقفهم ولكن لأنهم تعروا أمام العالم بعدما افتضحوا بمعايير مزدوجة بل وبالنيابة عن الاحتلال الصهيوني بالقيام بجراءم الإبادة سواء على مستوى الجنود أو السلاح فنبذتهم شعوبهم الذين تبجحوا ينشر الحقوق و العدل في العالم
السياسة عندهم براغماتية , تؤمن بالمصالح لا بالمبادئ , بعكسنا نحن العاطفيون !
أنا لا أبرر لأحد , ولا أساوم على فلسطين شرف الأمة !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
في يوم من الايام قالت السيدة فون دير لاين ان الصهيونية حولت فلسطين القاحلة إلى جنة خضراء
وان اقول لها ان إفطار جمال جدي كان برتقال
السيدة فون دير لاين ومعظم السياسين الألمان يتلقون تصريحاته مكتوبة من قبل المجلس المركزي اليهودي في المانيا وهو الحاكم الفعلي بأمره لالمانيا
من بايدن الي فون دير لاين مرورا ببلنكين و شولتز و سوناك و سامح شكري و ابن زايد ….ستتوالى الفضايح التي ستعرف لهؤلاء و ترميهم في مزبلة التاريخ