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غزة الجريحة قدرها أن تنزف حتى تحقيق الانتصار على المحتل اللعين الجاثم على أرض فلسطين منذ 1948 المدعوم أمريكيا و أوروبيا هذي عقود وعقود وعقود والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستدك حصون بني صهيون عاجلا غير آجل بإذن رب العالمين 🇩🇿🇵🇸✌️🚀🐒🐖
غزة الجريحة قدرها أن تنزف حتى تحقيق الانتصار على المحتل اللعين الجاثم على أرض فلسطين منذ 1948 المدعوم أمريكيا و أوروبيا هذي عقود وعقود وعقود والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستدك حصون بني صهيون عاجلا غير آجل بإذن رب العالمين 🇩🇿🇵🇸✌️🚀🐒🐖