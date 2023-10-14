إنفوغراف

غزة

منذ 42 دقيقة

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 14, 2023 الساعة 2:19 م

    غزة الجريحة قدرها أن تنزف حتى تحقيق الانتصار على المحتل اللعين الجاثم على أرض فلسطين منذ 1948 المدعوم أمريكيا و أوروبيا هذي عقود وعقود وعقود والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستدك حصون بني صهيون عاجلا غير آجل بإذن رب العالمين 🇩🇿🇵🇸✌️🚀🐒🐖

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