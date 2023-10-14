عاجل.. 20 شهيدا وأكثر من 80 جريحا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا

عاجل.. الجيش الإسرائيلي: نهاجم موقعا في لبنان أطلقت منه النيران تجاه أراضينا

عاجل.. حزب الله يقول إنه هاجم 5 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا بصواريخ موجهة وقذائف مورتر