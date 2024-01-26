غزة: 120 مقبرة جماعية جديدة… و19 مجزرة في 24 ساعة

غزة-«القدس العربي»: واصلت إسرائيل، أمس الجمعة، هجماتها في قطاع غزة، حيث نفذت 19 مجزرة خلال 24 ساعة، وسط تهجير آلاف الأشخاص من خان يونس باتجاه مدينة رفح، والإعلان عن 150 مقبرة جماعية جديدة.

وأكدت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا.

وأوضحت أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت بسقوط 120 شهيدا مساء الخميس وفجر الجمعة، مع وقوع معارك كثيفة في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

ووفق قناة ” الجزيرة” فإن قوات الاحتلال نسفت منشآت ومنازل غرب خان يونس.

وشنّ طيران الاحتلال عدة غارات في محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب القطاع.

وتسلمت المستشفيات 18 شهيدا ووصلها 83 جريحا من خان يونس.

في الأيام الأخيرة فرّ آلاف الأشخاص من خان يونس باتجاه مدينة رفح عند الحدود مع مصر إلى حيث انتقلت غالبية النازحين جراء الحرب البالغ عددهم 1,7 مليون نسمة.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن “مدا بشريا يضطر إلى الفرار من خان يونس للانتقال إلى الحدود مع مصر”، متحدثا عن “بحث متواصل عن الأمن” لسكان غزة منذ بدء الحرب.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد عدد المواطنين وأصيب آخرون بعد أن قصف الاحتلال منزلا على رؤوس ساكنيه.

في حين أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 120 “مقبرة جماعية عشوائية”، استُحدثت في قطاع غزة بسبب الأعداد الكبيرة للشهداء، وصعوبة الوصول الى المقابر في ظل القصف.

على صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب عز الدين القسّام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة في منزل غرب خان يونس بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعتها بين قتيل وجريح.

كما نشرت القسام فيديو لـ 3 مجندات إسرائيليات وقعن في الأسر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالبن فيه حكومتهن بـ “وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وإعادة جميع الأسرى أحياء إلى منازلهم”.