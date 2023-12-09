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غزة تقاوم غزة تنزف، غزة ستنهض من جديد بقلب من حديد، وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي حاقد غادر ظالم سارق لأرض فلسطين 🇵🇸😫✌️😫✌️
غزة تحترق غزة تنزف غزة تقاوم الإبادة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸😫✌️😫
غزة تقاوم غزة تنزف، غزة ستنهض من جديد بقلب من حديد، وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي حاقد غادر ظالم سارق لأرض فلسطين 🇵🇸😫✌️😫✌️
غزة تحترق غزة تنزف غزة تقاوم الإبادة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸😫✌️😫