غزة: 39 ألفا و583 شهيدا بالقطاع منذ 7 أكتوبر

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفا و583 شهيدا، و91 ألفا و398 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39583 شهيدا و91398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية “مجزرتين ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و118 إصابة”.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا “تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم”، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

ووصل عدد المفقودين، منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر الماضي، لأكثر من 10 آلاف شخص بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي.

وتتواصل الحرب وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)