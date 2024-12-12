غزة: 45 شهيداً… وسولفان: تقدم بمحادثات إطلاق الرهائن… و«حماس» تصر على وقف النار

غزة ـ«القدس العربي» ـ ووكالات: أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 45 فلسطيناً في غارات إسرائيلية أمس الخميس بينهم 12 حارساً كانوا يقومون بتأمين شاحنات مساعدات في جنوب القطاع، كما أصيب 30 مواطناً غالبيتهم من الأطفال نتيجة للقصف الجوي الإسرائيلي، الذي جاء بعد ساعات من دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع المدمّر.

بالتوازي تتواصل الاتصالات لتحقيق هدنة في غزة حيث أجرى جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الخميس قبل توجهه إلى مصر وقطر. وصرح سوليفان بأن انطباعاً تكوّن لديه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستعد لاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وقال باسم نعيم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن “أي حراك لأي مسؤول أمريكي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أمريكية”.

وقال “المرصد الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، أمس الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يسعى لتدمير النظام الصحي شمال قطاع غزة، وفرض ظروف معيشية مميتة تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف في بيان: “الجيش الإسرائيلي يستهدف الطواقم الطبية شمال قطاع غزة بشكل ممنهج في مسعى لتدمير النظام الصحي وفرض ظروف معيشية مميتة تؤدي إلى هلاك الفلسطينيين وحرمانهم من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، ضمن جريمة الإبادة الجماعية”.

ووثق المرصد مقتل طبيب العظام سعيد جودة، الوحيد في تخصصه شمال غزة، الخميس، إثر استهدافه برصاص طائرة إسرائيلية أثناء تنقله بين مستشفيي كمال عدوان والعودة، في هجوم متعمد أدى إلى إصابته في الرأس.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية المسعف علي القرعة بمحيط مستشفى كمال عدوان الأحد الماضي، بحسب المرصد.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان أكثر من 20 مرة خلال الأيام العشرة الماضية، ما أسفر عن إصابة أفراد من الطواقم الطبية والمرضى.

كما يمنع الجيش الإسرائيلي الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من العمل، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية، بحسب المرصد.

وذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت 1057 من الطواقم الطبية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى أكثر من 135 عالما وأكاديميا، بينهم البروفيسور عبد السلام أبو زايدة، الذي قتل مع 6 آخرين في غارة على عمارة الملش بمدينة غزة.

كما شملت الاستهدافات بحسب الأورومتوسطي، 193 صحافيا، وخبراء في تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب.

وأكد المرصد أن استهداف الكفاءات الفلسطينية والبنية التحتية يهدف إلى عرقلة تطور المجتمع الفلسطيني وجعل غزة غير قابلة للحياة.