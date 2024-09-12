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غزة هي المأساة الإنسانية التي عرت أمريكا اللعينة الخبيثة وأوروبا العنصرية المنافقة التي لطالما تشدقت ونافقت باسم حقوق الإنسان لا بل وحتى الحيوان، ونحن في زمن البؤس والخذلان لأطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يتعرضون للتجويع و القصف والأمراض من قبل عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️🚀🐒🚀🐒
غزة هي المأساة الإنسانية التي عرت أمريكا اللعينة الخبيثة وأوروبا العنصرية المنافقة التي لطالما تشدقت ونافقت باسم حقوق الإنسان لا بل وحتى الحيوان، ونحن في زمن البؤس والخذلان لأطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يتعرضون للتجويع و القصف والأمراض من قبل عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️🚀🐒🚀🐒