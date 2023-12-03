غزة: 7 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل شرق رفح

غزة: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأحد، استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق رفح.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب: “7 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح؛ فجر الأحد”.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن إسرائيل استهدفت المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس بقصف متواصل مدفعي وجوي منذ ساعات الليل.

وذكرت الوزارة أنه “بشكل متواصل منذ ساعات الليل، قصف مدفعي وغارات من طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس”.

و1 ديسمبر/ كانون الأول، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق بيان له السبت، ما أسفر عن سقوط قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40650 وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)