سياسة | عربي | فلسطين

غزيون يحملون طبيبا عراقيا على الأكتاف احتفالا بالصفقة- (شاهد)

17 - يناير - 2025

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“القدس العربي”: احتفل غزيون برفقة طبيب عراقي بالصفقة التي جرى الاتفاق عليها في قطر.

وقال غزيون إن الطبيب العراقي ظل صامدا مع أهل غزة حتى اللحظة الأخيرة ولم يغادر القطاع.

 

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  1. يقول علي:
    يناير 17, 2025 الساعة 8:46 ص

    طوبى لاشرف البشر شعب غزة وشعب العراق العظيم. على العصابه الحاكمة في العراق محاكمة ولايات الشر الأمريكية لجرائمها في العراق وفلسطين.

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  2. يقول شريف:
    يناير 17, 2025 الساعة 8:54 ص

    نرفعه فوق الاكتاف و نقبل قدميه على شهامته.

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  3. يقول فصل الخطاب:
    يناير 17, 2025 الساعة 2:09 م

    حيا الله أحرار العراق يا رفاق الذين دكوا تل أبيب وحولوها إلى كرة من لهيب هذي شهور وشهور وهم يساندون إخوانهم الفلسطينيين في غزة العزة هم وأحرار أنصار الله الحوثيين وأحرار حزب الله اللبناني يا إخواني والله يرحم السنوار وحسن نصر الله وإخوانه من المجاهدين في نخبة الرضوان ✌️🇵🇸😃🤲

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