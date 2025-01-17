غزيون يحملون طبيبا عراقيا على الأكتاف احتفالا بالصفقة- (شاهد)

“القدس العربي”: احتفل غزيون برفقة طبيب عراقي بالصفقة التي جرى الاتفاق عليها في قطر.
وقال غزيون إن الطبيب العراقي ظل صامدا مع أهل غزة حتى اللحظة الأخيرة ولم يغادر القطاع.
مشهد عظيم جداً من غزة
لحظة رفع الطبيب العراقي على الأكتاف بعد أن ظل صامدا مع أهل غزة حتى اللحظة الأخيرة.
للتاريخ هذه المشاهد pic.twitter.com/Ms0rVjhRWC
— MO (@Abu_Salah9) January 16, 2025
طوبى لاشرف البشر شعب غزة وشعب العراق العظيم. على العصابه الحاكمة في العراق محاكمة ولايات الشر الأمريكية لجرائمها في العراق وفلسطين.
نرفعه فوق الاكتاف و نقبل قدميه على شهامته.
حيا الله أحرار العراق يا رفاق الذين دكوا تل أبيب وحولوها إلى كرة من لهيب هذي شهور وشهور وهم يساندون إخوانهم الفلسطينيين في غزة العزة هم وأحرار أنصار الله الحوثيين وأحرار حزب الله اللبناني يا إخواني والله يرحم السنوار وحسن نصر الله وإخوانه من المجاهدين في نخبة الرضوان ✌️🇵🇸😃🤲