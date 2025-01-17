غزيون يحملون طبيبا عراقيا على الأكتاف احتفالا بالصفقة- (شاهد)

“القدس العربي”: احتفل غزيون برفقة طبيب عراقي بالصفقة التي جرى الاتفاق عليها في قطر.

وقال غزيون إن الطبيب العراقي ظل صامدا مع أهل غزة حتى اللحظة الأخيرة ولم يغادر القطاع.