غزي يجمع بقايا مصاحف مزقها الاحتلال بقصف مسجد في دير البلح- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول قيام غزي بجمع بقايا مصاحف مزقها الاحتلال بقصف مسجد في دير البلح.

ويظهر المقطع بقايا المصاحف الممزقة والمحترقة نتيجة القصف الذي استهدف مسجد أنصار في دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن دمره الاحتلال.