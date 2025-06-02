سياسة | عربي | فلسطين

غزي يجمع بقايا مصاحف مزقها الاحتلال بقصف مسجد في دير البلح- (شاهد)

منذ 41 دقيقة

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول قيام غزي بجمع بقايا مصاحف مزقها الاحتلال بقصف مسجد في دير البلح.

ويظهر المقطع بقايا المصاحف الممزقة والمحترقة نتيجة القصف الذي استهدف مسجد أنصار في دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن دمره الاحتلال.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 2, 2025 الساعة 8:24 ص

    مزق الله عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح أطفال ونساء غزة بإذن رب العزة، فاللهم عجل بتدمير عصابة تل أبيب وعصابة واشنطن الراعي الرسمي لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية وزرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ظلما وعدوانا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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