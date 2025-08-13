سياسة | عربي | فلسطين

غزي يعود من مركز المساعدات حاملا جثة طفله بدل الطحين- (شاهد)

منذ ساعتين

2

“القدس العربي”: تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لأب غزي يحمل جثمان طفله الشهيد، عائدا من مركز المساعدات في شمال القطاع المعروف باسم نقطة زيكيم.

ويظهر الفيديو الوالد وهو يحمل جثمان نجله على ظهره، بعد أن استشهد برصاص الاحتلال في المنطقة التي تديرها سلطات الاحتلال ومؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا.

 

 

 

 

 

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2025 الساعة 9:50 ص

    ألا لعنة الله على عصابة الشر الحاقدة على أطفال ونساء غزة العزة هذي سنتين على التوالي يا غوالي وهم يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة النتن ياهو و زبانيته

  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2025 الساعة 9:52 ص

    أين الجيوش العربية والإسلامية فلتتدخل وتوقف هذه الإبادة

