غزي يعود من مركز المساعدات حاملا جثة طفله بدل الطحين- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لأب غزي يحمل جثمان طفله الشهيد، عائدا من مركز المساعدات في شمال القطاع المعروف باسم نقطة زيكيم.

ويظهر الفيديو الوالد وهو يحمل جثمان نجله على ظهره، بعد أن استشهد برصاص الاحتلال في المنطقة التي تديرها سلطات الاحتلال ومؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا.