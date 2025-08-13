غزي يعود من مركز المساعدات حاملا جثة طفله بدل الطحين- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لأب غزي يحمل جثمان طفله الشهيد، عائدا من مركز المساعدات في شمال القطاع المعروف باسم نقطة زيكيم.
ويظهر الفيديو الوالد وهو يحمل جثمان نجله على ظهره، بعد أن استشهد برصاص الاحتلال في المنطقة التي تديرها سلطات الاحتلال ومؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا.
أب يرجع حامل إبنه بسبب كيس طحين .
أصبح كيس الطحين أغلى من روح الإنسان في غزة العزة والكرامة.
أصبح كيس الطحين أغلى من روح الإنسان في غزة العزة والكرامة.

هذه قمة الإنسانية التي يتبجحون بها العرب.
ألا لعنة الله على عصابة الشر الحاقدة على أطفال ونساء غزة العزة هذي سنتين على التوالي يا غوالي وهم يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة النتن ياهو و زبانيته
أين الجيوش العربية والإسلامية فلتتدخل وتوقف هذه الإبادة