غزي يوثق لحظة استشهاده بعد استهداف الاحتلال لموزعي أنابيب الغاز- (شاهد)

“القدس العربي”: تمكن غزي من توثيق لحظة استشهاده بعدما كان يصور مجموعة من الفلسطينيين استشهدوا بينما كانوا يوزعون أنابيب الغاز قرب دوار الكويت في قطاع غزة.

وبينما كان الشاب يوثق جريمة استهداف موزعي أنابيب الغاز، سقطت الكاميرا على الأرض بعد سماع صوت قصف جديد استهدف المنطقة التي كان يتواجد فيها، فيما قال مغردون إن الفيديو جرى استخراجه من هاتف الشهيد بعد يومين من ارتقائه.