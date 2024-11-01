غزي يوثق لحظة عثوره على جثمان والده أثناء تفقده منزله بعد القصف- (شاهد)

“القدس العربي”: وثق غزي لحظة عثوره على جثمان والده أثناء تفقده منزله بعد قصفه من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب يصور منزله المهدم حين عثر على جثة والده المغطاة بالغبار نتيجة القصف.