غزي يوثق لحظة عثوره على جثمان والده أثناء تفقده منزله بعد القصف- (شاهد)

“القدس العربي”: وثق غزي لحظة عثوره على جثمان والده أثناء تفقده منزله بعد قصفه من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الشاب يصور منزله المهدم حين عثر على جثة والده المغطاة بالغبار نتيجة القصف.
واحد من أصعب المقاطع خلال هذه المحرقة! .. مشهد مُبكي
أثناء تفقد هذا الشاب لبيته المدمر، وجد فجأة جثت والده الشهيد! .. يا اللّه!pic.twitter.com/vpbPYmEWhJ
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين شهداء فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🔥🐒🚀