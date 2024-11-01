سياسة | عربي | فلسطين

غزي يوثق لحظة عثوره على جثمان والده أثناء تفقده منزله بعد القصف- (شاهد)

1 - نوفمبر - 2024

1

“القدس العربي”: وثق غزي لحظة عثوره على جثمان والده أثناء تفقده منزله بعد قصفه من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب يصور منزله المهدم حين عثر على جثة والده المغطاة بالغبار نتيجة القصف.

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 2:43 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين شهداء فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🔥🐒🚀

    رد

