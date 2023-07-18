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غصن: نيسان ورينو تحاولان تشكيل تحالف صغير باتفاق لإعادة التوازن

منذ ساعة واحدة

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طوكيو: قال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور للسيارات الثلاثاء إن الشركة اليابانية وشركة رينو تحاولان التعاون على نطاق “صغير للغاية ومحدود” باتفاق جديد يهدف لإصلاح تحالفهما طويل الأمد.

وأضاف غصن للصحافيين في طوكيو عبر دائرة تلفزيونية “تحاولان عن طريق أحدث اتفاق تشكيل تحالف صغير بنطاق تعاون محدود للغاية”.

وتعقد نيسان ورينو مناقشات بخصوص اتفاق نهائي لإصلاح تحالفهما، بعد الإعلان في يناير/ كانون الثاني أن الاتفاق سيشهد خفض رينو حصتها في نيسان إلى 15 بالمئة من نحو 43 بالمئة لتكون الشركتان على قدم المساواة.

(رويترز)

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