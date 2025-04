غضب إسرائيلي بعد التمديد للمقررة الأممية ألبانيز- (تدوينات)

“القدس العربي”: أثار قرار تمديد ولاية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، حتى عام 2028، موجة غضب في إسرائيل رسميا وإعلاميا.

وتتولى ألبانيز هذا المنصب منذ عام 2022، وقد أُعيد تعيينها بدعم تلقائي من مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوًا، وذلك بعد فشل محاولات إسرائيل والمجر والأرجنتين عرقلة هذا القرار.

ومساء الجمعة، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح إبقاء ألبانيز في منصبها، وهو ما مَثّل إخفاقا لحملة ضغوط مكثفة قادتها منظمات موالية لإسرائيل لمنع تجديد ولايتها، على خلفية انتقاداتها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

وبنبرة غاضبة من إعادة تعيينها، وصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخطوة بأنها “عار وبقعة أخلاقية سوداء على الأمم المتحدة”.

وفي منشور عبر منصة إكس”، اتهم دانون ألبانيز بـ”تكرار تصريحات معادية للسامية”، وهي تهمة باتت تستخدمها إسرائيل بشكل تلقائي ضد أي دولة أو منظمة أو شخصية تنتقد جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وطالب دانون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ”بالتراجع عن قرار تمديد إبقاء ألبانيز في منصبها”، بزعم أنها “تحمل آراء عنصرية”.

The renewal of Francesca Albanese’s mandate is a disgrace and a moral stain on the United Nations.

Albanese is a notorious antisemite who has repeatedly expressed not only biased views against Israel, but also hateful rhetoric targeting the Jewish people as a whole. Her…

— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) April 4, 2025