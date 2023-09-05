غضب بعد تعرية مجندات إسرائيليات لنساء فلسطينيات… و«عرين الأسود»: سنثأر لحرائر الخليل

طولكرم ـ «القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين، الأول خلال اشتباكات مسلحة في مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم، والثاني خلال اشتباك مسلح في الأغوار الشمالية.

واستشهد الشاب عايد أبو حرب (21 عامًا) من مخيم نور شمس، حيث دارت اشتباكات عنيفة خلّفت إصابات وتخريبًا واسعًا لشارع حيوي.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحاما موسعا مستعينة بجرافات عسكرية ضخمة، دمّرت الطريق الرئيس الواصل بين مدينة طولكرم ومنطقة وادي الشعير شرقًا. كما حطّمت آليات الاحتلال عددًا من المركبات والمحلات التجارية في حارة المحجر في مخيم نور شمس. ونقل بيان «سرايا القدس – كتيبة طولكرم» أن عناصرها استهدفوا قوات الاحتلال المقتحمة، وفجّروا عددًا من العبوات الناسفة في آليات وجنود الاحتلال. وفي الأغوار الشمالية، قتل جيش الاحتلال شابًا في تبادل لإطلاق النار، أسفر عن إصابة جندي بجروح متوسطة.

ووقع الحدث بعد ساعة تقريبًا على قيام شاب بإطلاق النار في الهواء قرب «كشك» للمستوطنين بالقرب من قرية الزبيدات، ثم انسحابه من الموقع، حيث بدأ جيش الاحتلال بمطاردته.

وفي التفاصيل، فإن الشابين المعتقلين من فلسطينيي الخط الأخضر، ويحملان الجنسية الإسرائيلية، وقد نفّذا عمليات «تهريب» لعتاد عسكري، خصوصًا عبوات ناسفة وأسلحة أخرى لحركة الجهاد الإسلامي.

وفي الخليل، استمرت تداعيات ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية حول قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء من عائلة العجلوني في الخليل، على خلع ملابسهن والسير عاريات أمام أطفالهن بحجة تفتيشهن.

ونشرت الصحيفة العبرية تحقيقا بالاشتراك مع منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، حيث جاء فيه أنّ قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت منزلًا لعائلة العجلوني في الخليل، وعاش القاطنون في المنزل، تحديدًا النساء والأطفال، ليلة من الرعب وقتها، بعد أن أجبرت مجنّدتان معهما كلب هجوم، خمس سيّدات على خلع جميع ملابسهن ـ كلّ واحدة على حدة ـ والتجوّل أمامهما عاريات.

وأصدرت فصائل فلسطينية ردود فعل غاضبة ومستنكرة، بعد نشر التحقيق يوم أمس، وهددت مجموعة «عرين الأسود» في بيان على قناتها على تلغرام قائلة: «كما وعدنا ونفذنا وثأرنا لماجدات القدس، سنثأر من جديد لحرائر خليل الرحمن».

ونظم الحراك الشبابي في الخليل مسيرات غضب بعد صلاة ظهر أمس على دوار ابن رشد، عقب ما وصفها بـ «الجريمة الواضحة والحدث الشنيع الذي حصل في المدينة قبل أسابيع من إجبار مجندات في جيش الاحتلال نساء فلسطينيات على خلع ملابسهن والتعري كاملاً».