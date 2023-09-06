غضب بين العاملين في صناعة الدراما المصرية بعد تسريب لائحة الأجور الجديدة

القاهرة – «القدس العربي»: أدى تسريب لائحة الأجور الجديدة، التي أصدرتها الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، إلى موجة عارمة من الغضب بين العاملين في صناعة الدراما المصرية، حيث تم تخفيض كثير من أجور الفئات المختلفة، كما تم تصنيف الفنانين إلى شرائح لكل شريحة أجر مختلف.

بدأ الغضب عندما قررت إحدى شركات الإنتاج تخفيض أجر مهندس الصوت الخاص بمسلسل «نعمة الأفوكاتو»، بعد مرور 3 أسابيع من تصوير العمل، فقررت شعبة الصوت التوقف عن العمل حتى العودة للاتفاق على الأجر المالي.

وبعد ذلك أصدرت شعبة التصوير بيانا حددت فيه ساعات العمل وجاء نص البيان «قرار شعبة التصوير. بعد التحية، فقد قررنا نحن مديرو تصوير مصر الآتي: صرف أسبوع تحضير مع التعاقد، وذلك نظير المعاينات والاجتماعات وتصحيح الألوان لإثبات جدية التعاقد».

وتابع البيان: «أيام العمل 6 أيام متتالية بحد أقصى، بالإضافة إلى أنه من المتفق عليه أن عدد ساعات العمل اليومي 12 ساعة فقط، تبدأ من الحضور متضمنة ساعة للراحة – كما تم الاتفاق على تحديد 12 ساعة للراحة بين نهاية يوم التصوير وبداية اليوم التالي، كما أن الأجر المتفق عليه أجر نهائي صافي بدون خصم ضرائب وبدون 10 في المئة قيمة الضريبة المضافة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أصدرت رابطة المونتيرين بيانا قررت فيه الالتزام بالحد الأدنى للأجور، الذي يقرره مجلس شعبة الإنتاج، والأجر المتفق عليه، أجر نهائي صافي بدون خصم ضرائب، والتأكيد على حق حصول المونتير ومساعديه على نسخة من العقد فور توقيعه، والتزام جهات الِإنتاج بالدفعات المتفق عليها، وأكد البيان في نهايته أن هذه القرارات ملزمة لجميع أعضاء الشعبة.