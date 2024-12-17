غضب فلسطيني من لافتات للمستوطنين تدعو للتهجير في الضفة الغربية

رام الله: أثارت لافتات كبيرة علقها مستوطنون إسرائيليون على طرقات في الضفة الغربية المحتلة، حالة غضب في صفوف الفلسطينيين الذين اعتبروها “دعوة صريحة للتهجير القسري”.

وعُلقت لافتات كبيرة على جوانب شوارع رئيسية بالضفة الغربية، كتب عليها بخط كبير عبارة: “لا مستقبل بفلسطين”، وإلى جوارها صورة لعملية نزوح كبيرة لفلسطينيين في قطاع غزة.

وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور، وقالوا إنها “دعوة صريحة للتهجير القسري في الضفة الغربية كما في قطاع غزة”.

ورُصدت بعض تلك اللافتات على طريق نابلس- رام الله شمالي الضفة، إحداها قرب مستوطنة شيلو، والأخرى قرب حاجز زعترة العسكري.

لافتات إعلانية تشير إلى تهجير الفلسطينيين، علّقها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية pic.twitter.com/0VhdLUzUfh — OMAR (@omar2432000) December 16, 2024

تهجير ممنهج

في تعقيبه على ذلك، قال الخبير السياسي الفلسطيني سليمان بشارات، إن “المجموعات اليهودية ومجموعات المستوطنين تعمل بشكل موازن لسياسة الحكومة، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم”.

وأضاف بشارات، أن “هذا يأتي ضمن السياق التاريخي المتجذر منذ عام 1948، من خلال التضييق والتهجير والمجازر التي نفذت بحق الفلسطينيين، بهدف تقليل الوجود الفلسطيني داخل أراضينا”.

كما اعتبر الخطوة أنها تندرج “ضمن الصراع الديموغرافي، وهو واحد من أوجه الصراع بين الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين أصحاب الأرض”.

الخبير أكد أن “المستوطنين يستفيدون من عمليات الإبادة والقتل الممنهج في قطاع غزة، لتقديم مقاربة للشعب الفلسطيني وتخييره بالبقاء في أتون القتل والتدمير المنهج، أو التهجير”.

ولهذا السبب، وفق بشارات، “يتم تكثيف الخطاب الإسرائيلي من قبل المستوطنين، لترسيخ صورة ذهنية لدى الفلسطيني أن لا مستقبل للحياة في أرض فلسطين”.

وبشأن تأثير تلك السياسة على الفلسطينيين، قال بشارات: “الفلسطيني المتشبث بأرضه لا يمل من الصمود أمام هذا النهج الإسرائيلي”.

ويأتي استعراض تلك اللافتات بينما تعمل إسرائيل على ضم الضفة الغربية، وتوسيع البناء الاستيطاني وسيطرة المستوطنين على أكبر مساحة ممكنة من الأرض.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن تل أبيب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

(الأناضول)