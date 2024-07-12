غضب في ألمانيا بسبب مؤامرة روسية مزعومة لقتل رئيس شركة أسلحة: بوتين يستهدف الآن حياة مواطنينا

شعار شركة تصنيع الأسلحة الألمانية راينميتال على مركبة عسكرية- ا ف ب

واشنطن/برلين: أعرب ساسة ألمان عن غضبهم بعد أن نشرت محطة “سي إن إن” الأمريكية تقريراً مفصلاً عن مؤامرة روسية مزعومة لاغتيال رئيس شركة صناعة الأسلحة الألمانية “راينميتال”، وهي الشركة التي اضطلعت بدور رئيسي في تقديم مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا.

وبحسب تقرير “سي إن إن”، الذي نشر أمس الخميس، كشفت المخابرات الأمريكية عن خطط الحكومة الروسية لاغتيال أرمين بابيرجر، الرئيس التنفيذي لشركة “راينميتال”، في وقت سابق من هذا العام.

وقالت “سي إن إن”، التي استندت في تقريرها إلى “خمسة مسؤولين أمريكيين وغربيين على إطلاع بالحادثة”، إنه تم إخطار السلطات الألمانية بالمؤامرة، لذلك شددت ألمانيا الإجراءات الأمنية لبابيرجر في ذلك الوقت.

Reaktion von Außenministerin #Baerbock auf den Bericht, dass Russland ein Attentat auf #Rheinmetall-Chef #Papperger plante: „Russland führt einen hybriden Angriffskrieg. Wir als Europäer müssen uns bestmöglich schützen und dürfen nicht naiv sein.“ #Nato ⁦@tonline⁩ pic.twitter.com/p7d6Cx9Sxs — Florian Harms (@FAHarms) July 11, 2024

ووفقاً للبيانات، ظلّ بابيرجر، الذي انتقد علناً الغزو الروسي لأوكرانيا، عقب بداية الحرب في شباط/فبراير 2022، يتحرك برفقة حراسة شخصية لبعض الوقت.

وذكرت “سي إن إن” أن مسؤولاً بالحكومة الألمانية أكد أن برلين تلقّت التحذير.

ولم تعلق “راينميتال” حتى الآن على التقرير.

وكان رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، ماركوس فابر، من بين الذين تفاعلوا على الفور مع المؤامرة المزعومة. وقال فابر، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “هذا يظهر مرة أخرى أن روسيا تجلب أيضاً حربها وإرهابها إلى أوروبا… نظام بوتين يستهدف الآن أيضاً حياة المواطنين الألمان”.

🚨 Russia tried to assassinate Rheinmetall CEO in Germany. Russia is waging a war against the free world and we are still pretending otherwise. If our leaders are too scared to face this reality, at least arm Ukraine to wage a proper war to defend us. https://t.co/dxbv7bPaoU — Igor Sushko (@igorsushko) July 11, 2024

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، ميشائيل روت، في تصريحات لنفس الصحيفة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يشن حرب إبادة ضد أوكرانيا فحسب، بل أيضاً ضد مؤيديها، وضد قيمنا”.

وتعد “راينميتال” واحدة من أكبر الشركات الأوروبية الموردة لتكنولوجيا الدروع وقذائف المدفعية لأوكرانيا. وبحسب بياناتها، فهي أكبر شركة مصنعة لذخائر المدفعية في العالم الغربي.

وفي حزيران/يونيو الماضي، افتتحت الشركة منشأة لإصلاح ناقلات الجنود المدرعة في غرب أوكرانيا، كما أعلنت عن خطط لإنتاج دبابات جديدة.

وبحسب “سي إن إن”، كانت محاولة الاغتيال الفاشلة ضد بابيرجر جزءاً من سلسلة هجمات مخطط لها تستهدف قادة شركات تصنيع الأسلحة في جميع أنحاء أوروبا التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.

وقال خبير شؤون سياسة الدفاع الألماني، سيراب جولر، من حزب المسيحي الديمقراطي المعارض، في تصريحات لـ”بيلد”: “أرى أن ردنا على هذا لا يمكن سوى أن يكون بزيادة الدعم لأوكرانيا”.

ودعا روت إلى رد ألماني يعكس “صرامة الدولة الدستورية الديمقراطية”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في تصريحات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، إن روسيا تشن حرباً عدوانية هجينة، مضيفة أن أفراداً وشركات تعرّضوا للهجوم على أراضٍ أوروبية.

(د ب أ)