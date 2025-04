غضب في ألمانيا بسبب مؤامرة روسية مزعومة لقتل رئيس شركة أسلحة: بوتين يستهدف الآن حياة مواطنينا

واشنطن/برلين: أعرب ساسة ألمان عن غضبهم بعد أن نشرت محطة “سي إن إن” الأمريكية تقريراً مفصلاً عن مؤامرة روسية مزعومة لاغتيال رئيس شركة صناعة الأسلحة الألمانية “راينميتال”، وهي الشركة التي اضطلعت بدور رئيسي في تقديم مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا.

وبحسب تقرير “سي إن إن”، الذي نشر أمس الخميس، كشفت المخابرات الأمريكية عن خطط الحكومة الروسية لاغتيال أرمين بابيرجر، الرئيس التنفيذي لشركة “راينميتال”، في وقت سابق من هذا العام.

وقالت “سي إن إن”، التي استندت في تقريرها إلى “خمسة مسؤولين أمريكيين وغربيين على إطلاع بالحادثة”، إنه تم إخطار السلطات الألمانية بالمؤامرة، لذلك شددت ألمانيا الإجراءات الأمنية لبابيرجر في ذلك الوقت.

ووفقاً للبيانات، ظلّ بابيرجر، الذي انتقد علناً الغزو الروسي لأوكرانيا، عقب بداية الحرب في شباط/فبراير 2022، يتحرك برفقة حراسة شخصية لبعض الوقت.

وذكرت “سي إن إن” أن مسؤولاً بالحكومة الألمانية أكد أن برلين تلقّت التحذير.

ولم تعلق “راينميتال” حتى الآن على التقرير.

وكان رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، ماركوس فابر، من بين الذين تفاعلوا على الفور مع المؤامرة المزعومة. وقال فابر، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “هذا يظهر مرة أخرى أن روسيا تجلب أيضاً حربها وإرهابها إلى أوروبا… نظام بوتين يستهدف الآن أيضاً حياة المواطنين الألمان”.

🚨 Russia tried to assassinate Rheinmetall CEO in Germany. Russia is waging a war against the free world and we are still pretending otherwise. If our leaders are too scared to face this reality, at least arm Ukraine to wage a proper war to defend us. https://t.co/dxbv7bPaoU

— Igor Sushko (@igorsushko) July 11, 2024